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參觀波音公司

莎莎（俄勒岡州，春和學園）
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春假的時候，我和家人一起開車到西雅圖參觀波音公司。

進入廠房參觀，除了不允許帶水和一些違禁物品以外，還不能帶手機。我們存放好物品，經過安檢後，被工作人員帶到一個房間。他們向我們介紹了波音公司，原來波音是一九一六年七月一日，由威廉·愛德華·波音以及喬治·康拉德·韋斯特維爾特共同創立的。

聽完介紹，我們就開始參觀波音公司的廠房。組裝飛機的廠房很大，是世界上最大的建築，還打破了金氏世界紀錄。我們站在一個高台上，觀看底下的工作人員組裝飛機，這時我才明白為什麼不能帶手機，如果大家拿出手機拍照，一不小心手機掉落組裝工廠，那有危險啊！從高處往下看，能看見飛機的外殼，但是看不清飛機裡面。我看見有的人在操作電腦，有的人把飛機不同的部分接起來，看著那些工作場面，參觀者都說希望能在波音公司工作。

參觀完廠房，我們去紀念品店。爸爸給我買了一支黑色的筆，上面有波音標誌，我很喜歡；爸爸也給弟弟買了一個藍白色飛機形狀的鑰匙串，弟弟也很喜歡。

接著我們來到戶外，我看見那裡停放著三架飛機，有工作人員在測試飛機，一旁還有一個短短的測試跑道。在戶外參觀可以使用手機拍照，所以爸爸媽媽拍了很多照片。

最後，我們參觀了波音展覽館。我了解到波音公司正在研發空中計程車，因為公路堵車是個嚴重的問題，美國人每年被堵在路上的時間平均是九十七個小時。展出的空中計程車模型是一架小型的直升飛機，只能坐兩名乘客。我希望他們能成功，並且希望他們的空中計程車能坐多一些人，因為我們家有四個人。

參觀波音公司很開心，我過了一個很有趣的假期。

波音 西雅圖

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