我從小學二年級開始學習西班牙語，這個興趣是因為每天上課時，聽老師偶爾用西班牙語數數字、跟我們說「你好」和「再見」開始的。我一直都覺得這個語言很有趣、很特別，雖然我沒去過西班牙，但是看過很多書和網站都有介紹這個國家，讓我對這個國家和它的語言更加有興趣。

有一天，我告訴媽媽我想學西班牙語，她說如果我會好好寫功課、好好練習用西班牙語跟別人對話，我就可以上這門課。媽媽為我和姊姊報名兩人班的課程，我每天都努力練習，利用休息時間從一數到一百，也用西班牙語和姊姊聊天來練習新單字。

後來媽媽讓我們轉到有其他學生的班級，我很喜歡和其他人一起上課，因為我可以和同學們練習聊天，也可以從他們的錯誤學習，幫助自己進步。但是，因為這堂課學生較多，所以學習的速度比較慢，而且老師無法把全部注意力放在我們身上，過了一段時間，媽媽為我和姊姊換了家教班，這樣我們就可以學得更快。

換了新老師後，我覺得自己學得更多了，而且這位老師來自秘魯，我也學到了很多西班牙文化，很多工作都需要多一點的語言知識，才能跟世界各地的人溝通。後來，我又換了一位老師，主要教我對話，因為以前的老師都只教我文法，而沒有教怎麼描述一件事情或和其他人聊天、討論等，到現在我都還一直跟著她學習。

我很喜歡學西班牙語，因為它讓我去西班牙、墨西哥 等不同國家玩時，可以跟其他人聊天。去年，我們全家去西班牙玩，我很高興能讀懂物品上的標誌，也能和商店裡的人互動。學習一個新的語言很難，所以學西班牙語的旅程讓我知道要怎麼練習才能成功學會新語言。

學會西班牙語後，希望我明年在學校上西班牙語課時，可以很容易理解老師講的話，也能很快完成作業。學習西班牙語很好玩，讓我大開眼界，學到不同國家的習俗和文化。