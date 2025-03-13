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回收圖書

成譯（俄勒岡州，春和學園）
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寒假期間同學們會借大量的圖書回家閱讀，在開學第一天再把書還回學校。

假期後回校第一天，我們班被分派的特殊任務是幫助圖書館回收寒假期間被借閱的書。具體的工作是：我和朋友Addy去各個班級收集圖書，然後拿回圖書館登記后放回書架，我非常喜歡這份工作。

這一天，圖書管理員Bekins老師給了我們一輛拖車，我們就開始去每個教室回收圖書了。一般情況下，一輛車就能把所有的書籍裝回，但是，當我們來到第一間教室，就發現這回我們錯了。那些需要歸還的書有大半筐，而不是和平時一樣只有兩三本。我們把這二十多本書放進拖車，接著繼續去下一個教室收集圖書。情況和第一間教室一樣，每間教室的圖書都有至少二十本。不一會兒，我們的拖車就滿了，而我們還沒有收集完樓上一半教室的圖書呢！樓下那層的教室怎麼辦呢？

這時，我突然想到了一個好辦法，找老師要來了另一輛拖車。現在我們有兩輛拖車了，這樣能收集更多的書。我們終于把樓上高年級班的書全部回收完畢，就拖著車，手裡抱著裝不下的幾本書回到了圖書館。

Bekins 老師吃驚地看著兩拖車書，不敢相信這只是樓上高年級教室的書。我和Addy放下書，再次拖著兩輛車來到了樓下，分頭去收集低年級教室的書。我首先來到學前班，只是看了一眼他們的書筐，我就知道肯定又會是滿載而歸。當來到一年級Johnson老師班級時，我發現他們的書筐滿滿的，應該有四十本書了，我忙向Addy求救，問她的車是否還有空位。

Addy看了那滿滿一筐書說，不用把這些書裝進拖車了，直接把這筐書帶回圖書館吧。我覺得這是個好辦法，最後我們收集完樓下低年級的圖書，拖著兩拖車書，外加Johnson老師班的一筐書，再次回到了圖書館。

Bekins老師再次吃驚地看著我們，非常感謝我們把這麼多的書回收到了圖書館。接著我們就開始登記書籍，我們收集了五大筐書，加上一些同學直接還回圖書館的一筐書，整整六筐書的登記工作讓我和Addy忙不停。我一邊工作一邊想：下一個假期回收圖書的工作估計也會是這樣吧。

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