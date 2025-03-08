我小時候是媽媽逼我去中文學校的，好不容易有個周末，懶覺都無法睡，可是現在我愈來愈喜歡去學校了。

我在中文學校結識了好朋友妞妞和和和，一起學習、一起玩。還有我遇上了教我的好老師，特別是四年級和現在五年級的老師，老師會在枯燥的教學中融入有趣活動，讓我們在不知不覺中就學會了很多中文。

其實我最不願意考試，每次公布成績時我都會瑟瑟發抖，因為如果成績不好，我媽媽會使用大招。沒想到老師的考試方式完全出乎我的意料之外，這學期的期末大考竟然是製作一張有關中國新年的海報，要求圖文並茂。其實挺花費時間的，寫寫、畫畫、貼貼、說說，效果特別好，我還得了高分呢。

我感覺上中文課很有趣，我喜歡去中文學校。

譚逸飛（加州 ，千橡中文學校）

我不是特別愛學習，有點懶，但是我對新鮮事物特別熱衷。

其實我的中文口語和聽力都不錯，這都要歸功於爸爸、媽媽在家始終用中文和我溝通。在家我也特別喜歡聽大人們之間的交談，從中獲得大量的訊息，所以在課上，我的發言一直非常踴躍，為此多次得到老師的表揚。但是我很不願意寫中文字，因為我覺得好難、好麻煩。

我喜歡在學校交新朋友，從朋友那打聽來自各方面的八卦消息，然後利用下課休息時間去嘗試一下，可惜課間休息時間太短，只能等待下一個星期六了。

雖然我每個周六都會去中文學校，我還是很喜歡這個平台，讓我能認識更多的人，還有給了我很多能展現口才的機會。