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理財Q&A／與另一半離婚 如何處理財務？

周芳苑
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問：我打算和先生離婚，請問在整個離婚的過程中該如何處理財務？

答：離婚會牽涉到很多事情，財務問題最棘手，包括資產、債務分割，對某些人來說，還包括贍養費或配偶撫養費分配等等。事先妥善準備、一步步照著做會省去一些麻煩。

有些人離婚速戰速決，但也有人拖得很久；在整個過程中，維護自身權益最重要，每一個決定都具有約束力。

針對財務方面的處理，專家列出具體建議。

離婚前

在萌生離婚念頭時，就要騰出時間深入評估財務狀況。家庭暨婚姻律師事務所Aronson, Mayefsky and Sloan 合夥人阿倫森(Reid A. Aronson)說，打算離婚時最重要的事情就是了解整個家庭財務狀況。

阿倫森建議釐清以下重點：

1.您和配偶的收入各是多少？

2.兩個人的收入各存入哪個或哪些帳戶？

3.每個月的開支是多少？

4.哪些開支是固定項目(例如住房、私立學校學費、醫療保險)？哪些是彈性支出(例如食物、衣服、度假)？

5.您擁有哪些資產？存放在哪些機構或者由哪些機構代管？

阿倫森說，假如對財務狀況不確定、不清楚，會格外感到焦慮不安，連帶做出糟糕的決定，可能涉及訴訟或和解等決定。

理財業者True Worth Financial Planning註冊理財規畫師伯因斯(Rachel Burns)提醒，釐清財務狀況的過程應該不要有配偶參與，既然即將拆夥，配偶就不再站在同一陣線，所以不要依賴對方提供任何訊息。

此外，應考慮尋求專業指導。

新澤西州婚姻和家庭律師事務所Jacobs Berger聯合創辦人賈卡伯斯(Sarah Jacobs)提到，知道自己即將離婚，最好就聘請財務專業人士，會計師和理財規畫師可幫大忙，尤其在搬家、出售資產、報稅和尋求建立信用紀錄的時候，更需要協助；她強調，離婚律師可協助提出正確問題，但終究不是財務專家，沒辦法周全打理財務。

離婚過程中

一旦離婚手續正式啟動，更要確定優先事項。

賈卡伯斯說，為了妥善解決問題，務必深思熟慮、明智決定並且專注於對自己最重要的事項；先確實了解什麼樣的結果算是贏家，而後交由法律去實現目標，自己也要積極參與每一步。

伯恩斯表示，離婚過程很可能漫長而耗費精力，針對財務，務必要提高警覺。談判過程做出的每一個決定都可能影響未來好幾年財務狀況，無法回頭更改。

為了做出正確決定，專家建議好好思考離婚後可能要做出的生活調整。

阿倫森說，對絕大多數人來說，離婚後一個家庭切割為二，全家人的總花費勢必比離婚前大得多，尤其是住房成本；家庭收入無法讓分開的兩個家庭都維持過去合為一家時的水準，生活方式不得不改變。

愈早明白離婚前後的改變並且全然接受、做好準備去改變、調整，愈容易解決離婚問題並繼續向前邁進。

離婚後

一旦達成離婚協議，終於可以鬆一口氣，開始打造自己想要的未來。為了在展開全新生活時有一個好的開始，務必重新評估財務目標，因為，原有的財務目標可能在離婚期間已發生巨大變化。

伯恩斯進一步說明，這些目標也許包括短期目標如換車或買房，也可能包括長期目標如退休等等。有了目標，接著是制訂計畫、一步步落實目標。

阿倫森表示，了解離婚後的財務狀況後，只要經濟條件允許，應該與註冊理財規畫師一起制訂長期財務規畫；特別要注意的是，假如和解協議明訂支付大學學費等相關義務，務必將這些義務納入財務規畫。

此外，阿倫森建議規畫10年、20年和30年後的人生目標。

最後要提醒的是，不要對自己太苛刻。離婚是人生一大轉手斤，一切重新開始，可以給自己一些時間摸索新的生活節奏。

伯恩斯說，離婚後對財務感到不知所措，這很正常，一般人不太可能成為真正的財務專家，所以大可不必因欠缺財務知識而尷尬。重點是，未來的財務狀況將由自己全權負責，完成離婚手續之初，正是為全新未來積極行動的最佳時機。

新澤西州 醫療保險 退休

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