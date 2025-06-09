理財Q&A／節儉過日子 專家提醒：這9項花費省不得

問：我財務吃緊，而且經濟前景看壞，必須很節儉，朋友說我吝嗇。請問，該注意什麼才不會省錢過頭、適得其反？

答：有些消費確實不能過度節省，有時一味追求最低價反而很糟糕，甚至有危險。

專家列出以下九項消費萬萬省不得。

一、專業的法律顧問

華府律師事務所Cohen & Cohen合夥人科恩（Wayne Cohen）警告，找法律顧問如果眼前貪便宜，日後衍生問題恐付出更大代價。針對刑事案，找錯律師可能招來牢獄之災，針對民事案，找到不好的律師可能得不到應有賠償，甚至可能被驅逐出境。

科恩說，好律師可能45分鐘就能完成工作，即使每小時收費1000美元，總費用也比每小時收費400美元、耗時5小時的律師划算。

二、有效的家庭保全系統

加州安防公司Deep Sentinel主管斯通（Garrett Stone）表示，專業保全系統好壞差距大，要用心查看系統的運作模式是否能真正保護財產。

斯通建議，每月300到500美元才能買到將智慧攝影機與即時監控功能結合的安防系統，一旦有異常，安保人員將以透過麥克風發警報、幾秒鐘內報警等方式立即介入。

家庭安全系統還可節省房屋保險費；保險分銷平台SelectQuote報告顯示，屋主使用警報系統，保費有2%至10%折扣。

三、新家電

加州省錢專家沃羅赫（Andrea Woroch）提醒，為了省錢而降低品質或買二手家電很可能適得其反。買優質新型號可買到可靠電器、使用壽命長、能源成本低又享有便利。

沃羅赫分享親身經驗說，洗碗機幾個月前壞了，先去附近家電直銷中心看，當時真的很想省錢，買了一款低端型號產品；後來才意識到，從直銷中心買沒有保固維修服務，而且退貨設限、甚至根本不能退，第一次使用時發現烘乾功能壞了。沃羅赫花350美元買到二手貨，而不是花600多美元買全新產品；結果還要再買一台，既花錢又不方便。

四、安全輪胎

不同檔次輪胎價格差異大，Performance Plus Tire數據顯示，平價輪胎50至150美元、中檔100至300美元、高檔300至1000美元。

高品質輪胎初期成本可能很高，但相對耐用，抓地力強、燃油效率高、使用壽命長，總成本比低價輪胎更划算。

五、合適的航班

便宜機票往往要多次轉機、出發或抵達時間不理想、或者降落的機場地處偏遠。

旅遊專家、機票價格比較平台Points Path執行長兼創辦人基爾（Julian Kheel）提醒，不要優先買最便宜的航班，應該選擇完全符合日程安排和需求的航班，否則將浪費時間，甚至可能錯過重要的晚宴或會議，萬一航班飛行時間比預期長，更是浪費假期，而且每次轉機都有延誤風險。

六、好床單

康州床具業者Fine Linen and Bath品牌經理史密斯（Erika Smith）建議，在經濟許可範圍內買最好的床單，一夜好眠是無價的。

在普通百貨公司或大型商場，500支（500-thread-count）細棉緞的大尺寸床單（queen size）售價約100美元，豪華版單價通常350美元起跳，如果採用真正的埃及棉製成，纖維更長、更結實耐用。

史密斯強調，選購時應專注布料而非紗線支數。優質棉低支數優質床單比劣質棉高支數床單舒適得多，但價格也貴。

七、堅固工具

工具很可能一買就用一輩子，當然要買最好的。加州工具製造商Harvey Industries International副總裁埃斯克霍（Rayson Esquejo）說，買到脆弱工具易損壞，不得不更換，結果花費更多，甚至使用時受傷。

與其買廉價工具套件、家裡放一堆不需要的工具，不如選購幾乎人人都用得到的基本工具，例如扳手、螺絲起子和錘子，逐項添購，而且事先研究，多看消費評價。

八、刺青

紐約East Side Ink刺青店老闆兼刺青師羅德（Josh Lord）提醒務必小心，盡量避開收費過高或過低的紋身師。價格應該公道；在紐約，好的紋身師每小時收費約250美元，經驗豐富而且注重安全，這些很重要，事先務必要查看評價；最好靠口耳相傳。

貪圖便宜自己紋或找新手代勞，往往代價高昂；紋身結果不好很麻煩，除非願意花大錢用雷射去除或遮蓋，否則會永遠留在身上，雷射去除刺青通常要10次才能完成。

九、防紫外線太陽眼鏡

密西根州SVS Vision驗光師金泰爾（Ralph Gentile）表示，佩戴高品質太陽眼鏡可讓眼睛免受有害紫外線傷害。

以不同價位都可能買到高品質太陽眼鏡。

金泰爾建議，選購時查看鏡片標籤，確認可100%阻擋紫外線、或者吸收400奈米紫外線。鏡片大小和形狀也很重要，大尺寸、環繞式或超大號鏡片有更好的表面保護，阻擋紫外線刺激眼睛的效果更好。