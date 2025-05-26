理財Q&A／關稅戰 Z世代年輕人如何面對財務挑戰？

問：美國總統川普大舉課關稅 ，對目前20幾歲的Z世代年輕人會有什麼影響？如何因應？

答：專家建議密切關注經濟情勢，但不要依照每日新聞做出重大財務決定。

美國銀行研究所(Bank of America Institute)數據顯示，1997到2012年出生的Z世代年紀最大的現在才28歲，其支出是儲蓄的兩倍，消費占生活的一大部分，關稅政策勢必造成重大影響。

研究公司EMarketer預測，隨著關稅上漲，Z世代將多買二手商品、低價品牌、並且在量販批發商店購物。

近幾個月，經濟新聞令人擔憂，不斷有關稅、租金上漲和雞蛋價格高漲的報導，生活面臨財務挑戰。

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)的資料，每一世代年齡大約涵蓋15到18歲，Z世代目前介於13到28歲，其中年紀較大的已在上班靠薪資過活。

近來各媒體頭條新聞都暗示未來可能經濟衰退和通膨，針對Z世代上班族的因應之道，經濟學家和理財顧問提出以下建議。

第一：不要恐慌性搶購

很多傳言說，關稅將推高商品和服務價格、出現供應鏈問題並導致商品缺貨；有些消費者打算將接下來幾個月需要的物品全部買下，到時候即使身無分文，還是有東西可用。

賓州巴克內爾大學(Bucknell University)管理學院會計學副教授馬斯特羅利亞 (Stacy Mastrolia)提醒，Z世代不該因恐懼而購物，可能會買負擔不起的大額商品，預算管理更困難；相對的，應堅持關稅戰爆發前的規畫，專注眼前目標、掌握可控制的因素，不要被未來不確定的事件左右。

第二：償還債務並開始增加儲蓄

如果一味償還高利債務但毫無儲蓄，可能出現財務緊急情況；如果沒有應急金，可能必須借錢、增加債務。相反的，如果只存錢而忽略或逐步償還高利信用卡債，可能累積更多債務，更難還清。

因此，許多財務顧問同時討論還債和儲蓄。

密西根州理財業者Inspire Wealth財務顧問兼創辦人、執行長布爾(Nick Bour)說，Z世代現在應該關注幾件事，首先，應償還所有高利循環債務或學生貸款；其次，應努力建立至少能維持三個月開支的現金或應急儲蓄，目標是維持六個月開支。

紐約羅徹斯特大學(University of Rochester)商學院金融學監床教授伯恩賽德(Daniel Burnside)表示，儲蓄基金尤其重要，把賺到的錢花光光會讓生活提心吊膽，最好不要這樣，要未雨綢繆，每次有預期外的事情發生似乎都會造成經濟損失。

第三：追蹤金錢流向

伯恩賽德說，追蹤資金的最佳方法是記錄每一分花費，堅持一個月後回顧一下，就會改變花錢方式；可藉助個人理財軟體或電腦電子表格，紙本紀錄也很好。

多數年輕人總覺得自己沒什麼錢，很難存，於是花得更凶，把錢用來玩樂，例如和朋友出去玩或者度假。

伯恩賽德認為，幾乎沒錢維持生計就覺得規畫預算毫無意義，這種想法非常有害、而且錯誤。

萬一經濟情勢變得更動盪、物價上漲，恐怕不得不動用積蓄。

即使收入有限，理財專家還是敦促人們盡量在預算中，留一部分錢存入退休帳戶。

所以，一旦備有應急金、有資金緩衝，不妨存退休儲蓄。

根據馬斯特羅利亞的說法，目前股市下跌，正是投資好時機，對Z世代年輕人來說更是如此；她說，目前可逢低買進美股投資，幫助安度這次市場低迷。

如果雇主提供401(k)或403(b)計畫搭配款(company match)，務必充分利用。

理財專家布爾說，萬一401(k)等退休帳戶沒有雇主匹配款，建議每個月存一些錢到羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)，就算每個月存50元、100元都有幫助，趁著年輕開始儲蓄，到了五、六十歲就很可觀。

加州理財業者Goldline Financial Services老闆曼加利曼(Jordan Mangaliman)是財富策略師，他建議Z世代想辦法將5%到10%的薪水存到退休帳戶，但前提是，先存應急金、而後再存退休金。

第五：不要驚慌

如果才剛開始有收入、又接觸到很多關稅政策和可能出現的高物價訊息，可能惶惶不安，但專家提醒，整個經濟環境並非全是壞消息。好比說，目前就業市場相當強勁，商品和服務價格漲勢可能不會像預期那麼糟糕。

無論情勢如何，馬斯特羅利亞說，對於剛起步就業的年輕人來說，要做好所有事情，如存退休金、還債、建立應急金等等都很困難，這很正常。她建議，Z世代一次專注一件事，確定最重要的任務，全力以赴，而後一件一件事就緒處理。