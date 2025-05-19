理財Q&A／哪些情況 可以不必給小費？

問：在美國花錢消費，到處都要給小費 ，但有時候並沒有得到服務人員太多協助，難道也要給小費嗎？有沒有什麼情況可以理直氣壯的不給小費？

答：給不給小費？給多少小費？這些都是主觀的決定，沒有標準作法。

就算有普遍準則，多年來也不斷在演變。如今，食品雜貨配送到府日漸盛行，再加上有大量優步(Uber)司機、亞馬遜(Amazon)司機、寵物 美容師等等人員提供服務，有時候還有外賣服務，消費者接受服務的機會比以前多，如果全部都要給小費，真的會吃不消。

不僅服務項目增多，小費文化也改變了，越來越讓人感到壓力而心生不滿。

麻州 沃爾瑟姆市(Waltham)本特利大學(Bentley University)行銷學助理教授桑塔納 (Shelle Santana) 表示，消費者給小費變得不那麼自主、隨意，小費佔消費金額的常規比例也增加了。桑塔納專注研究金錢心理學，人們給錢的方式與許多情緒息息相關。

正因為給小費讓人覺得不舒服，除非向來異常慷慨，否則，可能會揣想著：是不是可以不給小費？

如果您也跟許多人一樣猶豫著是否要給小費，專家建議問問自己以下幾個問題。

問題一：這種情況下，該給小費嗎？

給小費通常是為了對所接受的服務表達感激，當服務品質超出預期時更是如此；桑塔納表示，外出到店裡用餐，確實應該給小費。

桑德納說，目前並沒有關於在哪些場合或接受哪些服務該給小費的硬性規定，但人們普遍認為，到酒吧、餐廳，應該給服務員小費；接受其他服務人員如理髮師、髮型師，也該給小費，至於接受其他服務是否給小費？完全由顧客自行決定。

至於該給多少小費？也是複雜的難題，但有大致行情。在餐廳，小費一般大約是消費金額的20%，南佛羅里達大學(University of South Florida)市場營銷學教授比斯瓦斯(Dipayan Biswas)曾分析餐廳的小費行為，他發現顧客支付的小費比例多半是15%到22%。

位於賓州安維爾市(Annville)的黎巴嫩谷學院(Lebanon Valley College)大學合作與策略計畫副總裁霍寧(Tomomi "T" Horning)建議，如果用公司卡付小費、或者是自雇業主，而且服務人員知道，可能需要付較高比例的小費。

霍寧闡述，有時候，給小費並不是代表付費的當事人，而是關乎形象，與您所代表的人或事有關，可能是雇主、或者您所代表的公司品牌、人民或宗教組織、社區組織、所服務的董事會等等所隸屬的機構。

霍寧說，小費能夠傳達社會信息或創造超越金錢價值的形象。如果不想讓他人覺得您所代表的雇主或所屬機構吝嗇，或許就該慷慨給小費。

問題二：什麼時候可以不給小費？

如今許多商店採用數位化系統，結帳時自動跳出小費選項，即使只是買一個不到5美元的甜甜圈，信用卡刷卡機也會出現小費選擇。這時，究竟需不需要只因為服務人員遞給一個甜甜圈而給小費？

桑塔納的看法是，假如經常光顧某個固定店面，為了確保服務人員提供穩定服務品質，螢幕上顯示小費建議時，或許該擇一給小費。

比斯瓦斯另有看法，他認為，多數數位收銀機的螢幕上都有預設小費選項，身為消費者，如果實在不知道小費會給店主、或者收銀員或廚師，也許還是不給小費為妙；總之，除非自己心甘情願、或者覺得服務人員態度好而真心想要表達感激，否則，大可不必覺得在這種情況下一定要給小費。

問題三：怎樣算是差勁的服務品質？

堪薩斯州威奇托州立大學(Wichita State University)商學院教授兼酒店主修主任馬爾科娃 (Gery Markova) 說，30年來，最低工資標準大幅壓縮，拿小費已成某些服務人員維持生計的唯一管道，因此，慷慨給小費被視為展現禮貌，即使服務品質很差，可能也要給小費，尤其當服務欠佳的原因是管理層沒有雇用足夠員工、而且服務人員已經盡力時，更應給小費。

話雖如此，還是要用常理自行判斷，萬一服務人員粗魯無禮，大可拒給小費，或許可以請求和經理談話。

除非小費已被計入結帳價格，否則，顧客沒有絕對的義務留下小費。

話雖如此，是否該給小費的問題永遠存在。

馬爾科娃認為，服務業普遍支付足夠的最低生活工資之前，小費仍將被視為提高服務人員收入的一個重要來源。給小費的風氣不會消失。