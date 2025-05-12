理財Q&A／全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

問：川普(Donald Trump)大課關稅，物價漲勢令人擔憂。是否可推薦售價相對便宜的超市？

答：為節省食品雜貨開支，最好到折扣連鎖雜貨店選購。

美國農業部(USDA)最新「食品價格展望」(Food Price Outlook)報告稱，2025年全美食品價格漲幅將略高於歷史平均。在家下廚是省錢上上策，到價格實惠的雜貨店購物，省錢效果更加倍。

消費經驗管理平台Market Force Information美國食品雜貨小組(U.S. Grocery Panel Study)對4362位購物者進行調查，列出全美10家性價比最高的食品雜貨商店。

第一名：Lidl

以Lidl為主要購物商店的受訪者當中， 81.4%的人認為物超所值。

Lidl源自德國 ，1973年創辦，已擴及31個國家/地區， 2015年進駐美國。未曾改變創立宗旨，仍秉持初衷以令人難以置信的低價提供高品質商品。

個人理財專家兼 DollarSanity 特約撰稿人巴克(David Bakke)說，Lidl價格低廉主要是因為並未提供所有種類、所有品牌的食品雜貨，而是集中供貨，選擇有限。不過價格往往遠低於傳統全國性商店。

第二名： Market Basket

以Market Basket為主要購物商店的受訪者當中，76% 的人認為物超所值。

這家連鎖超市1917年成立，是新英格蘭地區擁有90家門市的首例；該公司口號「物超所值」(More for your dollar)，名符其實。除了有常見雜貨、農產品、肉類和乳製品區外，還有專門的起司、壽司和生鮮海鮮區。

第三名：WinCo Foods

以WinCo Foods為主要購物商店的受訪者當中，73.1%的人認為物超所值。

WinCo可回溯到1967年在愛達荷州開業的Waremart，後來發展成為一家以平板推車和低價聞名的連鎖店。

創辦人去世後，員工共同從家族手中收購控股權，不久後將創始店Waremart更名為WinCo，自此不斷壯大。轉型過的商店不再採用平板推車，卻仍以低價聞名。

WinCo直接從農民和製造商批量採購農產品及其他雜貨、壓低成本。

第四名：Grocery Outlet

以Grocery Outlet為主要購物商店的受訪者當中，71.4%的人認為物超所值。

Grocery Outlet的廣告名句是「Grocery Outlet，Bargain Market」(意指到Grocery Outlet大撿便宜)。 1946 年成立，創辦人里德(Jim Read)剛開始經營軍用物品折扣店。

之後發展為連鎖店，低價提供優質品牌商品。 Grocery Outlet仍由里德家族擁有，每周服務顧客150餘萬人。

以ALDI為主要購物商店的受訪者當中，70.4%的人認為物超所值。

ALDI也是德國連鎖超市，約50年來已在美開設2400家門市。ALDI精心挑選優質產品、保有低廉價格，為顧客提供簡潔購物體驗。

ALDI近來人氣穩步上升，許多忠實粉絲對季節商品在內的多數商品品質和獨一無二予以肯定。

第六名：Wegmans

以Wegmans為主要購物商店的受訪者當中， 68.7%的人認為物超所值。。

Wegmans可溯及1916年，創辦人韋格曼(John Wegman) 創立羅徹斯特蔬果公司(Rochester Fruit and Vegetable Company)，之後逐步發展成信譽卓著的連鎖超市，在德拉瓦、馬里蘭、麻州、新澤西、紐約、北卡羅萊納、賓州和維吉尼亞州擁有110多家門市。

第七名：喬氏超市(Trader Joe's)

以喬氏超市為主要購物商店的受訪者當中，67.2%的人認為物超所值。

這家商店1967年成立，備有獨特商品庫存脫穎而出；貨架通常沒有太多知名品牌，卻可找到其自家品牌一系列獨特有趣的商品，諸如Trader Joe's鳳梨照燒雞肉丸、蒜蓉奶油愛爾蘭薯片和葡萄乾迷迭香脆片等。也可買到日用必需品。

以好市多為主要購物商店的受訪者當中，61.4%的人認為物超所值。

這是會員制倉儲商店，1976年成立，最初名為 Price Mart，位於聖地牙哥，如今觸角遍及八國，是全球最大零售商之一。

好市多專注批發銷售，適合批量購物。

第九名：山姆俱樂部(Sam's Club)

以山姆俱樂部為主要購物商店的受訪者當中，60.1%的人認為物超所值。

這是沃爾瑪(Walmart)旗下的會員制倉儲商店；適合批量購物，商品種類繁多，從家電、家具到電子產品、健身器材應有盡有。

第十名： Fred Meyer

以Fred Meyer為主要購物商店的受訪者當中，59.3%的人認為物超所值。

創辦人梅爾(Fred Meyer)1922年在俄勒岡州波特蘭市開設第一家雜貨店，100年多年來已是成熟的連鎖店，在阿拉斯加、愛達荷、俄勒岡和華盛頓四州有132家門市。

Fred Meyer有各式自有品牌平價產品，並供應非食品雜貨如保健和美容產品、戶外家具、電子產品、玩具、寵物用品、季節性商品等。