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理財Q&A／到海外退休 搞清楚如何報稅

周芳苑
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問：

我移民到美國工作、生活大半輩子，再幾年就要退休，打算搬回故鄉定居。我已是美國公民，請問到美國以外地區退休，每年該如何處理美國報稅

答：

人們選擇到美國以外地區退休有種種考量，可能令人期待又興奮，但未必容易；你是返回故鄉定居，有些人可能是搬到全然陌生的地方，務必要事先了解簽證和居留要求、找好住房。年紀大了換一個地方生活要重新適應，挑戰持續不斷。

身為美國公民，搬遷到外地仍要確實盡美國納稅義務，還要搞清楚居住所在在國的要求。

專家列出以下重點：

第一：移居海外的美國公民必須每年向美國國稅局提交年度報稅表

底特律稅務業者Greenback Expat Tax Services專為移居海外的美國公民報稅，該公司執行長華萊士(Mike Wallace)表示，美國是要求移居國外公民年年報稅的國家之一。多數國家只對在該國境內衍生的收入課稅，美國則對其公民在全球各地的收入課稅，成為實施公民基礎稅收制度的兩個國家之一，另一國是東非的厄立特里亞(Eritrea)。

第二：移居海外的美國公民報稅截止日延至6月15日但4月15日前須納稅

移居海外的美國公民報稅截止日比住在美國境內的人自動晚兩個月，如果有必要，可申請額外延期。不過，華萊士特別提醒，稅款仍需在4月15日前繳納，未還欠款可能衍生罰款和利息費用。

第三：可能需要在居住國報稅

多數國家實行基於居住地的稅收制度，針對國境內的收入課稅，因此，移居海外的美國公民除了對美國政府報稅，可能還必須在居住國報稅。

洛杉磯MiklosCPA公司註冊會計師兼創辦人林鮑爾(Miklos Ringbauer)表示，多數國家會讓外來人士在居住一段期間內免納稅，但所實行的「排除期」(exclusion)很短，例如西班牙的排除期只有183天，一年內在該國居住超過183天就被視為須納稅的居民。

第四：有些國家可能對退休收入課稅

有些國家不僅對境內的勞動所得課稅，甚至對退休帳戶所獲資金課稅。

但也有些政府提供稅收優惠吸引外國僑民和退休人員。例如中美洲東海岸的伯利茲(Belize)就有一個退休計畫，適用年滿40歲、擁有合格國家公民身分且每月退休收入至少2000美元的外籍人士，無需為伯利境外收入如美國社安金或退休金繳納任何稅款。

巴拿馬、哥斯大黎加和菲律賓也對美國僑民實施優惠稅法，不會針對退休收入課稅。

第五：善用外國稅收抵免(Foreign Tax Credit)以避免雙重課稅

美國採基於公民身分的稅收制度，其他多數國家則採行基於居住地的稅收制度，兩相結合下，對移居海外的美國公民不利；華萊士說，這確實會造成雙重課稅，不過，美國政府提供因應辦法。

最主要的因應工具是「外國稅收抵免」，可在申報美國所得稅時派上用場，於支付你的美國稅務義務。如果無法在一個納稅年度內用盡所有抵免額，可結轉到上一年或者下一來，結轉期限最長達10年。

第六：外國收入豁免(Foreign Earned Income Exclusion)和外國住房豁免(Foreign Housing Exclusion)

移居海外的美國公民還可採行這兩種方法減少美國稅額。

藉由「外國收入豁免」可在美國報稅表中排除海外賺取的部分收入，針對2024納稅年度，美國稅表最多可對12萬6500美元的合格外國收入免稅。至於「外國住房豁免」，允許在一定限額內，將用於購買外國合格且合理住房的資金從美國聯邦稅中扣除。

要享用這兩種稅收優惠，必須是居住國當地的真正居民、或者連續12個月在一個或多個國家實際居住至少330天。

要留意的是，不能同時使用「外國稅收抵免」和「外國收入豁免」，應仔細評比，選擇對自己最有利的方案。

第七：各州另有各州稅收規則

美國公民移居海外還要釐清州稅，尤其如果在美國擁有房產，更不可掉以輕心。

許多州承認聯邦抵免和扣除，但並非州州如此；例如加州不承認外國收入豁免，如果你在加州有房子、卻在另一國工作，可能會因超過六位數的收入被雙重課稅，理由是，簽訂就業相關合約而離開加州至少546天的人可能變成非居民。

因此，假如打算在海外居住時繼續保有美國房產，務必明智選擇居住地。

第八：搬遷前向經驗豐富的稅務專業人士諮詢

買機票離開美國遠赴海外退休前就要請教專家、做好稅務規畫。林鮑爾說，這麼做有助於選擇稅收友善的國家，還能避免犯錯付出昂貴代價，一不小心，在另一國家開設外國經紀帳戶、購買海外租賃物業或賺取自雇收入都可能引發稅務問題。

退休金 美國公民 報稅

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