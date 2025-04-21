理財Q&A／低收入戶報稅 有條件享EITC抵減

問：最近聽朋友講起一種針對低收入 家庭的報稅 優惠，叫EITC，請問有什麼規定？收入多低才有資格？

答：EITC中文是「低收入家庭福利優惠」，英文全名是Earned Income Tax Credit，是專為中、低收入家庭提供的抵免優惠(tax credit)，符合資格者可直接扣掉可觀稅款。

享有這項優惠的收入規定，與是否夫婦兩人共同報稅、有多少小孩息息相關。丹佛大學(University of Denver)商學院會計學院院長拉薩爾(Sharon Lassar)說，符合資格者繳納的所得稅可能很少、或者壓根不必繳納，但仍要繳社安稅、銷售稅和工商稅(excise taxes)。

EITC等於向貧困勞動者發放現金，大大減輕負擔。

美國國稅局 數據顯示，2024年全美2300萬名工人和家庭申報2023年所得稅約享有640億美元EITC抵稅額，每一人 EITC平均抵稅2743美元，直接從納稅額扣掉；2023年全美EITC約570億美元。

加州查普曼大學(Chapman University)稅法診所(Tax Law Clinic)主任威利斯(George Willis)說，EITC抵稅額屬於可退還抵稅(refundable tax credit)，所以，即使報稅後不欠聯邦稅，仍可拿到抵稅款，猶如聯邦政府給的「退款」(refund)。

哪些人有資格享用？

是否有資格享用這一項抵稅優惠？最主要的依據是收入多寡。家裡有多少合乎條件的孩子、採用單身報稅或與配合聯合報稅，都將影響合格收入的金額。

根據美國國稅局規定，以下情況符合EITC抵稅優惠資格：

1.家裡沒有孩子：單身報稅者年收入1萬8591美元、夫婦聯合報稅收入2萬5511美元。

2.家裡有1個孩子：單身報稅者年收入4萬9084美元、夫婦聯合報稅收入5萬6004美元。

3.家裡有2個孩子：單身報稅者年收入5萬5768美元、夫婦聯合報稅收入6萬2688美元。

4.家裡至少有3個孩子：單身報稅者年收入5萬9899美元、夫婦聯合報稅收入6萬6819美元。

申報時，須為每個合格孩子提供有效社安碼。

另有一些因素需要注意。首先，2024年薪資收入應低於6萬6819美元、2024稅賦年度投資收入應低於1萬1600美元、2024年報稅截止日前擁有有效社安碼、2024年全年必須是美國公民或持有綠卡。

假如提交與外國所得有關的2555表格，沒有資格獲得EITC優惠。

此外，如果與配偶分居並未提交聯合報稅表，必須滿足特定規定。

每個人可享有多少抵稅額？

家裡孩子愈多，獲得的抵免額愈大；收入超愈低，抵稅額愈大。

1. 家裡沒有孩子：抵稅額上看632美元。

2.家裡有1個孩子：抵稅額上看4213美元。

3.家裡有2個孩子：抵稅額上看6960美元。

4.家裡有3個孩子：抵稅額上看7830美元。

如何申辦EITC抵稅優惠？

即使年收入低於2024年的標準扣除額(單身申報者和已婚單獨申報者1萬4060美元、聯合申報者為2萬9200美元、戶主2萬1900美元)，仍需要申報聯邦稅。

可透過由稅務軟體業者參與、與國稅局合作的非營利「免費申報聯盟」(Free File Alliance)網站提交申報文件。該網站提供免費的電子報稅服務。

如果使用好的報稅軟體，一旦符合EITC資格，將會收到提醒。

申報EITC常見錯誤

第一：申報的身分不正確。例如應以已婚夫婦共同申報的身分申報、卻誤採單身或戶主身分。

第二：申報EITC的父母親角色有誤。依規定，夫婦兩人只有一個人可認列孩子，萬一同一孩子有雙重監護權將很棘手。

第三：認列的孩子不符資格。例如，伴侶的孩子與您同住、由您撫養，但您未婚，那個孩子可能沒辦法幫您獲EITC資格，繼子女可幫忙獲得資格。寄養兒童(foster child)也可能幫您獲得EITC，但必須在某些特定情況下由您照顧，例如由州或地方政府、印第安部落政府或法院命令照顧。

第四：提供不正確稅務資訊。例如錯誤社安碼可能失去EITC優惠。

第五：錯誤提報所得收入。申報表上數字須與國稅局紀錄相符。

第六：未提交報稅表。有資格申報EITC的人往往收入偏低而不報稅。不報稅就無法獲得EITC。

第七：不符合資格卻申請EITC。

北卡維克森林大學(Wake Forest University)商學院教授強納森(Mark Johnson)認為，自己動手報稅很可能犯錯，他建請委託可靠的專業報稅人員，可善用國稅局 「免費報稅方案」(Free File)、志願者所得稅援助計劃( VITA)。

紐約市福特漢姆大學(Fordham University)商學院稅務副教授維利奧蒂斯 (Stan Veliotis)說，任何人被發現欺詐申請EITC抵稅優惠，將被禁止10年內申請抵免。

萬一忘記申請EITC， 怎麼辦？國稅局規定，可在原始報稅截止日三年內補申請，需要使用國稅局1040X表格修改報稅(amended tax return)。