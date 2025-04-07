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理財Q&A／接案、投資收入 要申報1099稅表

周芳苑

問：我最近找到工作，雇主說報稅時會提供1099表格，請問為什麼會是這種表格？如何報稅？

答：工作採接案計酬、或者有投資收入、退休金分配或其他金融交易，都可能收到1099稅表(Form 1099)，這個與全職工作者收到列有工資的W-2稅表不同。

1099表是什麼？

從某組織或企業一年內獲得至少600美元自由職業或自雇工作報酬或者從提報股息、利息和資本收益的金融機構獲得報酬，都將收到1099表。社安局(Social Security Administration)也提供1099表報告一年內收到多少政府福利；529大學儲蓄計劃、健康儲蓄帳戶(HSA)和退休儲蓄計劃則提供這類表格列出過去一年提領多少款項。

企業和金融機構1月31日前須發送1099表，有些截止日是2月中；美國國稅局也會收到副本。

1099表有十幾種，要求不同；表列款項通常要納稅，但529和HSA的1099表所列提款金額只要用於合格開支，不必納稅。

有些收入在1099表格中未列出，卻必須申報，好比自雇人士收入，特別是為個人提供服務，例如經營園林綠化業務，往往不會收到列有收入金額的1099表，須自行追蹤。

各種1099表

從非一般雇主獲得金錢便可能收到1099表。以下是常見類型：

1.1099-B：列舉賣股票、共同基金、交易型指數基金(ETF)和其他類型的金融交易收入，這些獲利需納資本利得稅。

2.1099-C：提報金融機構或貸方取消或免除的至少600美元債務。取消債務須納稅。

3.1099-DIV：提報透過股息和其他股票分配所獲至少10美元收入。

4.1099-G：提報從政府收到的錢，例如州和地方退稅及失業補償。

5.1099-INT：提報銀行、信用合作社或其他金融機構的利息收入(至少10美元)。

6.1099-LTC：提報長期照護保險福利。如果透過符合稅務條件的長期照護保險支付費用，通常無需納稅。

7.1099-MISC：提報雜項支出，例如至少600美元的獎金和獎勵及其他類收入。

8.1099-NEC：提報至少600美元的自由職業或諮詢收入。NEC是非雇員薪酬(nonemployee compensation)的英文縮寫，2020年前此項收入通常被包括在1099-MISC表格。

9.1099-OID：提報從某類債券收到的資金。OID是原始發行折扣(original issue discount)的英文縮寫。

10.1099-Q：提報從合格教育計劃如529大學儲蓄計劃和Coverdell教育儲蓄帳戶提取的款項，包括總分配和收益，一旦用於合格教育費用，無需繳稅。

11.1099-R：提報退休儲蓄帳戶、退休金、年金、利潤分享計畫和壽險分配，顯示是否從分配款中扣除任何稅款。

12.1099-S：提報賣房收益。單身者通常房屋獲利25萬美元的部份可免稅，已婚且聯合報稅而且過去五年中有兩年住在這所房子裡，免稅的售屋獲利金額達50萬美元。房屋成交文件中就附有這個表格。

13.1099-SA：提報從HSA提取的款項，只要用於合格醫療費用，無需納稅，但仍要申報。

14.SSA-1099：提報當年收到的社會安全福利。

15.1099-K：提報從第三方支付處理商如Venmo或PayPal收到的商品或服務銷售款，這些款項2024納稅年度須達至少5000美元。

1099-K表格新規

2023年度，交易200筆以上、總額至少2萬美元，第三方支付處理商才會發送1099-K；但在2024年，交易額只要達5000美元就會收到表格，個人支付例如給家人或朋友贈與和報銷不算在內。

有提案要將課稅門檻降至600美元，原訂2022年生效，國稅局二度推遲，打算分階段實施，2024年先將門檻降至5000美元、2025年2500美元、2026年起降至600美元。

即使沒有收到1099-K表，還是要申報商品服務應稅收入。

至於要在哪裡申報1099表格上的資訊？取決於表格類型和提交的報稅表類型。

自雇人士通常會在附表C(營業利潤或損失)中提報1099-NEC所列收入；此外，在附表D「資本利得與損失」中提報 1099-B認列的資訊，主要是股票、共同基金或ETF銷售所得。

有些款項免課稅

九成的1099表所列款項須納稅。但有諸多例外。例如收到1099-SA表列有HSA款項，如果用於合格醫療費便無需納稅。不須申報，但須保留紀錄以表明該款項已被收到並有合規用途。

國稅局自動電腦系統會將報稅的申報收入與1099表副本進行比對，不如實申報恐引發稽查(audit)。

國稅局發現漏報後可能發送通知，解釋報稅單數字與第三方報告的數字不同，或許會在通知信中建議更改收入、抵免額或付款。納稅人如果同意可在回覆表上簽名並連同所欠款項一起寄回，不同意則須填表並提供簽名聲明寄回。

報稅 退休金 國稅局

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