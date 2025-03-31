理財Q&A／州規大不同 跨州工作如何報稅？

問：我住在新澤西州 ，通勤到紐約市工作，請問這樣跨州工作該如何報稅 ？

答：居住和工作地點在不同州將牽涉不同州規，報起稅來較複雜。

有些跨州通勤工作者較多的州已簽訂互惠協議(reciprocity agreements)，只需要向居住州納州稅即可，其他州仍要求非居民的工作者納稅，納稅人通常可在居住州申請抵免(tax credit)，避免雙重課稅，但有時難完全避免；還有些州府針對遠距工作者制定特別複雜的稅收規則。

★簽訂互惠協議的州

稅務研究機構Urban-Brookings Tax Policy Center首席政策助理奧克西爾(Richard Auxier)說，如果居住和工作州有互惠協議，只要對居住州納稅，應要求雇主為居住州預扣所得稅，報稅時只提交居住州報稅表。

稅務基金會(Tax Foundation)副總沃爾扎克(Jared Walczak)說，全美15州已和華盛頓特區簽署互惠協議；有些州只與一州簽協議，另有些州與六、七州簽協議。

以新澤西州來說，目前只與賓州簽互惠協議，即使許多人住在新澤西、通勤到紐約工作，仍須申報兩州州稅。

華盛頓特區的情況特殊，不得對非當地居民課稅；維吉尼亞和馬里蘭州善意回應，與該特區簽署互惠通勤協議，華府居民到這二州工作，同樣可免申報工作州州稅。

肯塔基州與七州協議，包括伊利諾、印第安納、密西根、俄亥俄、維吉尼亞、西維吉尼亞和威斯康辛州。只與單州簽協議的包括愛荷華州與伊利諾州、蒙大拿州和北達科他州、新澤西州與賓州。

互惠協議大大降低報稅複雜性，對於幾天在家工作、幾天跨州進辦公室的混合型上班族來說最有利。

★沒有簽訂互惠協議的州

假如居住州與工作州未簽訂互惠協議，報稅時須採取額外步驟。大原則是，雇主在哪個州，就要在那個州報州稅。

跨州工作者通常由工作州從工資預扣稅款，報稅時，既要向工作州提交非居民所得稅申報表、也要向居住州提交居民納稅申報表。

有些州特別體諒只有幾天進辦公室的跨州工作者。印第安納和蒙大拿州制定優惠的納稅申報和預扣稅門檻，讓遠距和跨州通勤工作者受益。

一般而言，即使向工作州申報州稅，都可在居住州報稅時獲抵免。但實際上，各州所得稅率高低不一，如果居住州的所得稅率比工作州低，居住州抵免額可能低於付給工作州的稅額，最終無法全部抵免，還是要自掏腰包。

例如，居住州稅率5%，工作州稅率7%，工作州賺6萬元，依稅率7%推估納稅4200元，居住州依5%稅率抵免，只抵免3000元，兩者差距1200元免不了要付給居住州，這部分是雙重課稅。

如果居住州稅率高於工作州，又有不同作法。例如某人住加州、稅率9.3%，在另一州工作、稅率6%，報稅時依6%納稅給工作州，加州將根據兩者較低稅率給予抵免，將依6%估算抵免額。

少數州如亞利桑納州、關島、俄勒岡州和維吉尼亞州 則是針對從外地通勤到當地工作的非居民提供非居民稅收抵免。

★規則特別複雜的州

包括紐約在內的幾個州設有「便利規則」(convenience rules)，以雇主的便利為首要考量，恐導致員工被雙重課稅。

沃爾扎克說明，在便利規則下，雇主辦公室登記在A州，員工為雇主方便而在其他地方工作，該員工仍被視為在A州工作，包括遠距工作；對於許多沒有辦公室但雇主位於紐約或其他便利規則州的遠距工作者來說，恐被雙重課稅。

阿拉巴馬、德拉瓦、內布拉斯加、紐約和賓州實施全面便利規則。康州和新澤西州的便利規則僅適用居住州有便利規則的非居民，俄勒岡州也是針對特定人採便利規則。

沃爾扎克說，許多人向多州報稅，通常可在居住州申請抵免其他地方繳納的所得稅款；但由於居住州和實施便利規則的州可能對收入來源界定不同調，這一套跨州抵免的體系可能會亂了套，最終被重複課稅。

★如何減少麻煩

跨區生活、工作，可採取以下四步驟避免報稅麻煩。

第一：讓雇主人資部門知道您住在哪個州、並詳問規定。如果兩州有互惠協議，雇主應有權從薪資中扣除居住州稅金。

第二：搬到其他州時務必告知雇主，以便調整州稅預扣。萬一忘記要求雇主更改州預扣稅，事後須提交非居民報稅表才能從先前的居住州拿回這筆錢，而且向當前居住州報稅時恐要付大筆稅款，等一段時間才能取回退稅。

第三：居住與工作州之間未簽訂互惠協議，通常要向工作州提交非居民報稅表、向居住州提交居民報稅表；在好幾州工作的人在每州都要報稅。

第四：詳實記錄工作時間和地點。如果大部分在居住州工作，偶爾到雇主位於他州的辦公室而且每年跨州工作少於一定天數，可能不必向該州納稅。納稅人應記錄在哪個州工作。