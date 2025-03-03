理財Q&A／兌換外幣 怎麼做最划算？

問：我打算利用春假帶孩子到歐洲旅遊，請問到哪裡兌換外幣最划算？

答：兌換貨幣 的最高原則是：一定要避開不利的匯率 和高昂的兌換費。

有些旅客為了一到目的地就有現金付錢給計程車司機、行李搬運工，偏好在當地銀行將美元兌換成歐元或其他貨幣；假如要前往好幾個國家並使用不同貨幣的人來說，就得經常兌換，提前規劃可免不少麻煩。

前往機場搭乘國際航班前，最好事先了解哪裡有最佳匯率。在火車站、機場、飯店和旅遊區兌換貨幣最方便也最容易，但兌換費用最昂貴。

出遊前後兌換最佳地點

出國前先到美國居住地附近的銀行或信用合作社兌換貨幣，避免支付自動櫃員機(ATM)交易費用，甚至可能獲得較優惠的匯率。

假如原本就在信用合作社和銀行有支票或儲蓄帳戶，這些金融機構通常會應顧客需要，在旅行前將美元兌換成外幣，回國後可將剩餘外幣兌換回美元，不必在旅行結束前勉強花掉剩餘外幣。

花旗銀行(Citibank)和美國銀行(Bank of America)等銀行貨幣兌換服務可能不收費用，並提供線上交易甚至郵寄貨幣等選項，但如果兌幣金額至少1000美元，多數銀行要求顧客親自到分行領取貨幣。

前往銀行之前，可上網搜查匯率，了解哪家銀行匯率最優惠。

霍華德大學(Howard University)金融學副教授杜特拉(Vaneesha Dutra)說，並非所有分行都提供貨幣兌換服務，而且各銀行匯率有很大差異，她提醒，銀行實際操作所採用匯率往往與人們在網路上查到的有落差，銀行會納入利潤率，連帶減少顧客每一美元實際收到的外幣金額。

如何兌換貨幣

兌幣之前，第一步要先上網查詢您所屬銀行是否提供您想要兌換的貨幣。假如要前往的國家因政治或經濟問題對貨幣實行限制，美國這裡的銀行可能無法提供該貨幣，許多非洲和東歐國家的貨幣只能在該國兌換。

兌換貨幣的步驟如下：

第一點：聯絡銀行或信用合作社，確保有貨幣或接受外幣，並查看費用是多少。

第二點：透過所屬銀行、信用合作社或xe.com等網站查看匯率。

第三點：查看銀行的匯率以確保公平合理。

第四點：安排自行前往提取外幣或委由金融機構送件。

還可以在哪裡兌換

到了旅遊當地兌換貨幣，上上策是到您美國所屬銀行在旅遊當地的自動櫃員機或者銀行網絡中的自動櫃員機、以及Travelex等兌換服務供應商；另一選擇是使用Wise等公司的服務，該公司專門為顧客進行貨幣轉帳並提供銷帳卡(debit card)，顧客可在帳戶保留40多種貨幣，可輕易切換。

網路安全供應商Netwrix Corporation安全研究副總裁施拉德(Dirk Schrader)建議查看信用卡 或金融卡供應機構是否提供額外安全功能，例如在交易完成時發送簡訊、交易金額高於常態時要求額外授權。

銀行通常收取固定或一定百分比費用，一般是提取外幣金額的1%到3%。

專家並建議提前下載銀行應用程式，有助於找到旅遊當地的自動櫃員機。

避免兌換的地方

兌換貨幣最方便的地點往往最糟糕，例如機場自助兌換站、飯店、旅遊中心，匯率最不利。威斯康辛州醫療集團GE Healthcare主管湯姆林森(Arica Tomlinson)強調要注意當前匯率，遇到不合理的兌換率可據以力爭。

喬治梅森大學(George Mason University)金融學教授霍斯特邁爾(Derek Horstmeyer)表示，在另一國家兌換貨幣，難免要支付額外服務費和更多匯率差價，差價1%到2%。

維吉尼亞州人工智慧安全供應商Knostic技術長蘇尼爾．余(Sounil Yu)說，在國外透過行動應用程式匯款時潛存風險，在東歐或亞洲某些國家要格外提高警覺，另外，千萬不要下載某些國家/地區的金融服務行動應用程式，以免受到額外未知風險之害。

貨幣兌換的替代方案

主要包括信用卡、預付卡(prepaid card)、美元以及行動支付如Google Pay、Android Pay或Apple Pay。

使用信用卡、預付卡甚至美元購物是取代兌換貨幣的最佳方式。即使是街頭美食夜市或小企業也可能接受電子付款，墨西哥或法屬玻里尼西亞等國家接受美元。

信用卡公司很可能有優惠的匯率，出國前可先確認。以信用卡支付飯店、餐廳和租車費通常是最佳選擇，可提供保護，並伴隨交易額獲得額外的積點。

萬一遇上被入侵的提款機或非接觸式讀卡機，信用卡或金融卡資訊可能在幾毫秒內被竊取，為了因應，事先降低旅行期間的刷卡限額可預防損失，甚至可專門為特定旅行額外申請一張卡。

許多信用卡或金融卡提供0%的外匯交易費，晚餐、博物館參觀或體育競賽門票刷卡付費最划算。使用行動支付也有助於防止詐欺。