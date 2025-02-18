迎蛇年領獨家好禮：Citi新春活動助您開啟蛻變之旅

2025睿蛇納福！Citi與華人社區一起歡慶農曆新年，特別推出2025年新春促銷活動。不論新或現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享Citi專為2025年新春促銷活動而精心設計的贈品，喜迎蛻變與洞悉的蛇年新春。

蛇作為中國十二生肖中的代表，象徵智慧、敏銳與蛻變，並以靈活優雅的特質在中華文化中占有獨特地位。2025蛇年更是兼具雙春（兩個「立春」節氣）和閏月的特殊年份，寓意雙倍好運。

蛇年伊始，Citi在此分享新春期間慶祝錦囊：

「擺」出年味：擺設祥瑞盆栽或水果裝點家中氣氛，例如富貴竹有更上一層樓的吉祥寓意，蝴蝶蘭象徵幸福與繁榮，橘子是大吉大利，柚子可以保佑安康。

「吃」出年味：吃與吉祥話相關諧音的食物，祈求來年平安順遂。例如吃年糕會「步步高升」，吃餃子會「招財進寶」，吃魚會「年年有餘」。

「逛」出年味：參與您所在社區的新年活動，美國主要城市如紐約與洛杉磯每年都會舉辦農曆新年遊行，可以在街頭欣賞舞龍舞獅以及其他傳統表演。

為了回饋客戶，Citi今年再度推出新春促銷活動，客戶在加入並完成合格銀行業務後，可以根據合格存款的金額，獲得蛇年吉祥厚禮。這些獨家禮品包括24K純金擺飾「瑞蛇守財（Fortune Keeper）」和24K純金「永恆手鏈（Eternity Bracelet）」，兩款皆由亞裔藝術家Tina Yu設計；18K金「花開富貴」金墜；24K純金「翠蛇盈金」金墜；24K純金「金蛇聚寶」金墜；24K純金「靈蛇花開」金墜/胸針；以及24K純金「福蛇抱翠」金墜，極具紀念和收藏價值。

蛇的蜿繞曲線不僅象徵人生旅程中的智慧選擇，更代表著蛻變與迎接挑戰的生命力。Citi與客戶共同踏上實現財務穩定與增長的旅程，與您攜手，我們能幫助開創通往自信理財未來之路。

我們期待與您共度這一充滿繁榮、啟發與希望的新年。

此促銷活動於2025年3月31日截止。請親臨您當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

2025年新春促銷活動條款及細則：

您可以經由參加2025新春促銷活動(「優惠」) ，並完成各級別所要求的活動要求以獲取贈品。您可以在2025年9月30日起，到您的分行領取贈品。

資格

2025年新春促銷活動(「優惠」) 適用於 1) 至少年滿18歲的Citibank的新開戶或現有的消費者客戶，以及 2) 新開戶或現有的商業銀行客戶。

美國籍人士必須提供或在Citibank備有有效的IRS W-9表格(要求納稅人識別號碼和證明)；非美國籍人士必須提供或在Citibank備有有效的IRS W-8BEN表格(美國預扣稅受益所有人的外國身份證明和報告(個人))。此外，該賬戶並不得受制於備用預扣稅。

活動要求

第一，註冊加入此項特定等級的優惠。在2024年12月1日至2025年3月31日期間(「促銷期間」)，到Citibank分行的銀行職員處辦理註冊加入。

重要資訊：您將會被追蹤以確保完成您最初註冊的級別要求。如果您決定改變您想要的級別，您必須與您的銀行職員聯絡，為您註冊加入新的級別。

第二，在促銷期間開設一個「合格存款賬戶」，如果您還沒有擁有一個「合格存款賬戶」。

「合格存款賬戶」包括下列賬戶：

針對消費者賬戶，合格存款賬戶包括任何新開戶或現有的支票 賬戶、新開戶或現有的儲蓄 賬戶或新的定存賬戶(Certificate of Deposit, CD)。

國際個人銀行(International Personal Bank)、Citi私人銀行(Citi Private Bank) 、託管賬戶、財產賬戶、信托賬戶（安養信托除外）、以及Citibank退休賬戶(Citibank Retirement Account) （IRAs、SEPs、CESAs、貨幣 購置養老金計劃和利潤分享計劃）均不符合此促銷活動資格。

針對Citi企業銀行(Citi Business Banking)，「合格存款賬戶」包括新開戶或現有的企業支票、儲蓄賬戶，受保貨幣市場賬戶(IMMA)，或 新的Citi 企業定存賬戶(CitiBusiness CDs)。

第三，存入「合格存款」

根據您註冊加入的級別存入滿足最低「合格存款餘額」要求的一筆「合格存款」。「合格存款」必須為「新存金額(New-to-Citibank Funds)」，且存入您所有的一個「合格存款賬戶」的存款餘額。雖然允許向「合格存款賬戶」進行多次存款，但定存賬戶(CDs)在開戶時必須一次性將資金存入新開的定存賬戶。

「新存金額(New-to-Citibank Funds)」是指來自Citibank, N.A.以外賬戶存入的資金，並使用 1)「增強型直接存款(Enhanced Direct Deposit, EDD)」、 2)支票，或 3)電匯。現金存款、Citibank全球轉賬(Citibank Global Transfers)、Citi借記卡、Citibank賬戶之間的轉賬，不符合「新存金額」的資格。增強型直接存款(EDD)還包括所有通過Zelle ®和其他個人對個人(P2P)支付，經由ACH網絡使用Venmo或PayPal等提供商進行的存款。櫃檯存款、現金存款、支票存款、電匯、Citibank賬戶之間的轉賬、ATM轉賬和存款、電子支票存款、借記卡資金轉賬，以及發送至Citibank借記卡的P2P支付轉賬均不符合增強型直接存款(EDD)的資格。任何來自其他金融機構或P2P服務提供商通過即時轉賬服務轉入的資金也不符合增強型直接存款(EDD)的資格。

第四，維持「合格存款餘額」

維持您的「合格存款餘額」達到連續60天，從達到您註冊級別要求的「合格存款餘額」之日起開始計算。

獎勵級別

滿足合格活動的客戶將根據下列存款餘額級別賺取贈品獎勵：

*專為本促銷活動而獨家設計。金墜或胸針不包含金項鏈。請造訪citi.com/LunarNewYear了解有關贈品獎勵的更多資訊。** 「靈蛇花開」背面的別針為18K金。

贈品獎勵將從2025年9月30日開始可在您所屬的分行供您領取。2025年新春贈品可能會出現延遲交付的情況，因為贈品獎勵是為此次促銷活動獨家設計定製的。我們將竭盡全力確保能在2025年9月30日前準時送達您所屬的分行。

促銷限制

每名註冊客戶可在每個促銷期間，獲得一次資格，滿足一(1)個級別獎勵，不論他們擁有多少個「合格儲蓄賬戶」。

同一筆「合格存款餘額」在本促銷活動期間，不能用於滿足其他促銷活動的條件。本促銷活動不可轉讓，也不能和其他消費者支票、儲蓄賬戶的優惠，或 Citi企業銀行(Citi Business Banking) 支票、儲蓄的優惠，或受保貨幣市場賬戶的優惠共同使用。

本促銷活動可能在您參加前變更或取消。所有賬戶均受適用的條款、費用、計劃、產品和服務的約束，並可能會有所變動。所有賬戶均需經過審核。參與及加入優惠活動並不保證符合活動資格或獲得贈禮資格。年利率 (APYs)為浮動利率，並有可能在開戶後變動，恕不另行通知。詳情請洽銀行職員。所有消費者賬戶均須遵守消費者存款賬戶協議約束。Citi企業銀行(Citi Business Banking)客戶受CitiBusiness客戶手冊的約束。

年利率(APY)

年利率為浮動利率，有可能變動。如欲了解當前的年利率，請諮詢銀行職員或造訪citi.com。

以2025年1月7日為準，在NY、CT、MD、VA、DC、CA、NV、NJ 等州，以及FL或IL的部份市場，Citi儲蓄賬戶(Citi Savings Accounts，「CS賬戶」）的年利率(APY)為0.03%。以2025年1月7日為準， Citi貴賓私人銀行客戶關係(Citigold Private Client Relationship)中的Citi儲蓄賬戶年利率為0.12%，Citigold中的Citi儲蓄賬戶年利率為0.09%， Citi優先級別(Citi Priority)的Citi儲蓄賬戶年利率為0.06%。年利率為浮動利率，有可能變動。費用可能會減少收益。如欲了解當前的年利率，請諮詢銀行職員或造訪citi.com。

Citibank的定存賬戶年利率視您選擇的到期日長短而定。截至2024年12月24日，所有市場的一年期銀行定存年利率為2.25%。該年利率假設利息所得皆存於同一賬戶，直至到期。

以2024年12月24日為準；CitiBusiness支票利息賬戶的年利率為0.01%。依據存款額，CitiBusiness儲蓄賬戶的年利率從0.10%到0.25%不等。依據存款額，CitiBusiness保險理財賬戶(IMMA)的年利率從 0.10%到0.25%不等。Citibank的企業定存賬戶年利率視您選擇的到期日長短而定。截至2024年12月24日，所有市場的一年期企業銀行定存年利率為3.00%。該年利率假設利息所得皆存於同一賬戶，直至到期。

重要稅務資訊：

依適用法律的規定，贈品與十二月贈品（如果適用），將在獲得年度，以首位簽名者的名義，以利息向國家稅務局(IRS)申報。美國籍人士所得贈品將在獲得年度以1099-INT表格向國家稅務局(IRS)申報。非美國籍人士所得贈品將在獲得年度以1042-S表格向國家稅務局(IRS)申報。稅費和稅務顧問的諮詢由客戶自行負責。

請注意，以後來自本銀行的口頭或書面的溝通，有可能僅以英文提供。此類溝通可能包括，但不限於：賬戶協議、銀行報表和聲明、條款和費用的變更；或任何您賬戶相關的服務。

Zelle®及 Zelle®相關標識由Early Warning Services, LLC全權擁有，並根據許可在此使用。本促銷活動並非由Early Warning Services, LLC或 Zelle®贊助、認可、管理或與其相關。

PayPal.com及PayPal標識為PayPal Holdings, Inc.或其關聯公司之商標。PayPal條款與條件適用。

Venmo是PayPal, Inc.提供的服務，該公司是經許可的匯款服務提供商（NMLS ID: 910457）。所有的資金傳輸均由PayPal, Inc.根據其許可提供。

上述其他商標為非Citibank附屬的第三方所有。

存款產品由Citibank, N.A.提供，為FDIC成員。僅銀行存款產品受FDIC保險保障。

©2025 Citibank, N.A. Member FDIC. Citi, Citi and Arc Design and other marks used herein are service marks of Citigroup Inc. or its affiliates, used and registered throughout the world.

Citi 簡介

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊，請瀏覽www.citigroup.com。