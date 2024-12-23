理財Q&A／善用「伸展理論」撿便宜 購物省更多

問：物價上漲，今年買禮物送人，恐怕要刪減名單，請問有什麼辦法可面面俱到？

答：寒假過節是一年中最花錢的時候之一，資金吃緊難免焦慮不安；專家提出最近出現的新模式「伸展理論」（stretch theory），盡可能壓低禮物單價，就可面面俱到。

可穿戴式設備開發商Theatro一份2024年假期購物調查發現，全美67%受訪者覺得今年假期購物備感壓力，要買的東西實在很多，而且物價上漲，只好削減購物清單。

採用「伸展理論」就不必刪減清單，可買到更多想要的東西。

把折扣優惠最大化

「伸展理論」是日本最大電子商務平公司「樂天」（Rakuten）進行年度調查時的意外發現。

截至2024年，58%受訪消費者表示，當他們確信自己省了一些錢並獲得最優惠價格時，願意在節日期間花更多錢買禮物。

多數消費者樂意費盡心思搜尋降低單價的方法，這麼一來，每一分支出都不是「縮減」（contracting），而是「延展」（extending），帶來充實和成就感。樂天公司將這樣的現象稱為「伸展理論」。

樂天購物和趨勢顧問傑拉德（Bella Gerard）進一步說明，消費者想辦法讓每一分錢的購買力提升，假如覺得自己已獲得超值優惠並撿到便宜，就會買更多商品，因此稱為「伸展理論」。

說白了，「伸展理論」就是盡可能透過減價或折扣訣竅來購物。

主要方法如下：

1.善用谷歌（Google）的Google Shopping和Shopzilla等免費應用程式，比較各零售網站同一款商品的價格。

2.留意即將到來的促銷活動，並在價格最低時購買。

3.註冊零售商店的忠誠度計劃以獲得額外折扣並提前享用特價優惠。

4.善用免費購物平台，以賺取現金回饋。

5.搜尋並使用促銷代碼以便馬上獲折扣。

6.多利用有現金回饋的信用卡 付款，再將賺到的回饋金抵消帳單餘額。

7.開立附有開卡獎勵現金回饋的信用卡，在過節期間密集刷卡以便盡早達到最低消費額，而後將得到的獎勵回饋金用來抵消刷卡餘額。

舉例來說，想買一輛原價500美元的自行車，四處搜尋後發現某個網站賣400美元，又找到20%折扣促銷代碼，結帳時輸入，價格馬上降到320美元，如果使用提供2%現金回饋的信用卡付款，並在提供5%現金回饋的購物平台上購物，總共可獲7%現金回饋，等於賺取22.4美元，東折西扣後，自行車最終淨價只要297.6美元，相對於原價500美元，省了202.4美元，可拿去購買其他物品。

TrueTrae.com智慧購物專家博奇（Trae Bodge）表示，伸展理論需要事先規劃，一切努力都值得，最終購買力將得以伸展、提高。

博奇說，這一切要以「搜尋促銷價」起步。接著，確保免費加入店家的忠誠計劃，以獲額外折扣，還會有機會賺取積分以獲得現金返還或免費獲贈品，然而再善用優惠網站尋找現金回饋優惠或優惠券。

許多網站如Rakuten、Honey、CouponCabin都提供「瀏覽器擴展」（browser extensions，一種小型軟體模塊），安裝後，每次瀏覽零售網站便會自動搜尋折扣。

善用提供現金回饋的信用卡也很棒，積分獎勵豐富的簽帳卡（debit card）更好，不僅可擴大伸展理論的限制，還可免於過度刷卡、負債累累。

PayPal新推出的簽帳卡可在網路申請後馬上使用，針對指定類別的消費，每月現金返還高達5% ，最高1000美元，假設這個月計打算買科技產品，可以「科技」為指定高額現金返還類別。

「伸展理論」風潮悄然而起，傑拉德說，年輕購物者尤其擅長，經常引領新潮流的Z世代如今已也是伸展理論風主角，一旦覺得自己撿到便宜、省了很多錢，就會買更多東西。

年齡稍長者也不乏玩家，但跟進速度較慢。樂天調查發現，70%千禧世代善用伸展理論讓每一分錢的實質購買力擴展，X世代採用伸展理論的比例是55% 、戰後嬰兒潮是41%。

玩過頭恐過度消費

再怎麼會玩伸展理論大撿便宜，也千萬不要忘記堅守預算 。

傑拉德提醒，千萬不要因撿便宜而樂昏頭、大買特買而忽略總體支出上限；伸展理論很容易讓人樂不可支買更多，要格外小心確保總支出不超過上限。

進行假期購物前，務必列出送禮清單、設定每份禮物的預算，博奇提醒將自己加入清單，同樣設定支出上限，以免為自己過度支出，她個人使用手機上的Notes應用程式，始終保有清單。

有些人熱衷撿便宜，為了找最低價格而日以繼夜的過度努力；南佛羅里達州註冊金融治療師沃瑟曼（Erika Wasserman）提醒，如果感到疲勞就停下來，不要硬著頭皮繼續搜尋，太累了不會做出好決定。