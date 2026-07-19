布碌崙房客搬離拒交屋 房東控偽造續租文件詐補助

布碌崙波羅園一戶共管公寓日前傳出房東房客糾紛，圖為該公寓街景圖。(取自谷歌)

布碌崙 (布魯克林)波羅園一戶共管公寓日前傳出房東房客糾紛，房東向布碌崙最高法院提告，指控長年承租其單位的房客涉嫌偽造租約續約文件詐領「第八項租金 補助券」(簡稱Section 8)，並在今年搬出後拒絕交還房屋所有權，除非房東賠償大筆現金；紐約市 房屋局(NYCHA)亦被列為本案共同被告。

根據訴訟文件，房客史匹曼夫妻(Spielman family)和五個子女，自2012年7月起承租房東「埃瑞茲一號地產公司」(Eretz One Realty)位於第15大道3715號一戶1300平方呎、四臥房單位，月租2100元，已承租逾10年。

埃瑞茲代理律師羅森(Gary Rosen)表示，該公司2023年決定出售該單位，未再續約，史匹曼夫婦其後自行製作租約續約文件並偽造房東簽名，提交房屋局以維持補助款持續撥付。羅森稱，房東已於2024年12月通報房屋局涉嫌偽造文件，但房屋局並未查核且持續撥款，其後更核發新公寓補助券予史匹曼一家。

羅森指出，自史匹曼一家入住以來，累計自付房租約1萬5905元，房屋局則代付租金約17萬3930元。他並表示，由於該大樓屬共管公寓，房客不受紐約「正當理由驅逐法」(Good Cause Eviction Law)保障。

訴訟稱，史匹曼一家雖已於今年3月底遷出，但未與房東簽署正式交屋協議，導致埃瑞茲自此無法出租該單位、蒙受收入損失。羅森表示，房東曾提出2萬5000元和解金以取回單位，遭史匹曼一家拒絕；房東並指控，該家庭要求先取得10萬元賠償，才願意交出鑰匙。

對此，史匹曼向紐約郵報表示，上述指控皆非事實，房東是利用訴訟恐嚇他們。她表示，房屋局多年來代為支付租金，等同於他們自身已履行繳租義務，房東理應支付款項換取單位空出；她並稱，另有一名鄰居曾因搬遷獲房東給付4萬元，其中逾半數為現金，其餘折抵租金。

埃瑞茲律師另說明，若房屋局持續為房客在新地址支付房租，即可要求房客放棄原單位。房屋局發言人表示不予置評。

房東目前尋求法院裁定相關文件因偽造而無效，要求房屋局進行帳目查核與紀錄更正，並就詐欺、違反租約及欠租等事由求償，同時要求依法取回單位所有權。羅森表示，若無法院命令，房東無法合法收回房屋占有權。