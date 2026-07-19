布朗士資深護士遭裁 AI接手醫療審查惹議
一名在紐約市布朗士醫院工作39年的護士，在先前參與罷工後，日前遭雇主辭退；而取代她工作的疑似是由健康資料公司Datavant所提供的軟體，這起事件被視為人工智能(AI)取代持照醫護專業人員的首件案例。
在布朗士Montefiore醫療中心工作的舒樂(Marilyn Shuler)是一名醫療利用審查護士(Utilization Review, UR Nurse)，她的職務是閱讀病歷、評估醫療是否具有必要性，並與保險公司交涉，爭取讓病人的醫療照護獲得保險給付。
她與同事們稍早經歷一場歷時41天的罷工，原本抗議的就是希望避免AI代替工作的事件發生；然而，今年5月28日，她收到一封通知信稱她的職位將在45天後遭到裁撤。
舒樂所在的工會強調，UR護士是病患與保險拒賠之間最後的一道防線，他們的工作結合臨床專業與保險制度，目的在於避免保險理賠決策脫離醫療專業判斷。
這類護士需要解讀複雜的病歷資料、找出文件中的缺漏、為病患向保險公司爭取必要的醫療給付；在許多案例中，演算法只能看到冰冷的數據，但護士能理解病人的整體醫療情況與背景。
工會表示，取代舒樂工作的是健康資料公司Datavant所提供的軟體，該醫療中心正將這項工作自動化，利用系統擷取病歷資料後，直接傳送給保險公司，而不再由持照護士參與審查流程；對此Montefiore醫療中心否認這項說法。
除舒樂外，目前已知包括Moses、Einstein、Weiler等院區共12名UR護士也遭到裁員，舒樂接受採訪時表示，「AI應該只是協助臨床專家的工具，而不是拿來取代專業人員。」
工會還指出，護士們在罷工後爭取到的新合約中，明文規定如果AI導致工作職位減少，院方必須先與工會協商；然而護士表示，在任何正式協商開始之前，他們就已經發現自己的工作流程悄悄被改變。
根據目前的報導，這可能是美國首批持照護士被AI取代工作的案例之一，而這起勞資爭議最終如何裁決，以及該醫療中心病患是否因此面臨更多保險拒賠，將可能影響全美各地醫院未來導入AI的模式。
她是醫療利用審查護士，主要工作是閱讀病歷、判斷治療是否必要，並與保險公司交涉，替病人爭取應有的醫療給付與保險理賠。 工會表示，醫院疑似改用Datavant軟體自動擷取病歷資料，再直接送交保險公司，讓持照護士不再參與審查流程，因此認為工作已被AI式自動化取代。 若裁決認定AI可取代UR護士，可能改變醫院導入AI的方式，也會影響病患能否獲得專業把關，外界更擔心保險拒賠案例因此增加。
精華 FAQ
她是醫療利用審查護士，主要工作是閱讀病歷、判斷治療是否必要，並與保險公司交涉，替病人爭取應有的醫療給付與保險理賠。
工會表示，醫院疑似改用Datavant軟體自動擷取病歷資料，再直接送交保險公司，讓持照護士不再參與審查流程，因此認為工作已被AI式自動化取代。
若裁決認定AI可取代UR護士，可能改變醫院導入AI的方式，也會影響病患能否獲得專業把關，外界更擔心保險拒賠案例因此增加。
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