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藥廠哄抬藥價 2500萬與紐約州和解 買過這些藥品者可申請賠償

記者顏潔恩╱紐約報導
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州檢察長詹樂霞和其他48位州檢察長，近期與製藥大廠達成一項涉及2500萬元的和解...
州檢察長詹樂霞和其他48位州檢察長，近期與製藥大廠達成一項涉及2500萬元的和解協議。(路透)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)和其他48位州檢察長，近期與製藥大廠達成一項涉及2500萬元的和解協議；因其曾在2009年至2019年的十年間非法哄抬藥品價格，在該期間於美國任何地方購買過Prozac、Ritalin等100多種處方藥或非處方藥的消費者，可能有資格申請賠償。

據悉，各州檢察長指控包括Glenmark在內的多家藥廠，涉嫌非法協調藥品供應量，聯手操控數十種藥物的價格，使部分藥品價格甚至比合理價格高出1000%；詹樂霞指出，這些公司建立了一個由製藥業高層組成、彼此相互聯繫的網路，「競爭對手經常在業界晚宴、午餐、雞尾酒會及高爾夫聚會中見面，並透過電話、電子郵件及簡訊頻繁聯絡，逐步形成非法價格協議。」

這些藥物涵蓋治療注意力不足過動症(ADHD)、癌症、血栓、氣喘、憂鬱症與焦慮症、糖尿病、一般細菌感染、多發性硬化症、常見避孕藥、抗生素等，完整列單可見aggenericdrugs.com/English/Drug-List?portalid=0。

若不確定自己是否購買過這些藥品，可致電1-866-290-0182或寄信至[email protected]詢問。

若民眾曾購買過上述任何藥品，不需要提供收據或其他購買證明即可提出賠償申請；當事人只需完成登記，並填寫一份聲明，證明自己曾購買相關藥品，即可獲得一筆基本賠償金，實際金額將於未來幾個月公布。

而曾大量購買這些藥品的人，若有保留收據或購買紀錄，則可將相關文件上傳至總檢察長網站，可能獲得更高金額的賠償。

州檢察長辦公室表示，此次和解將為紐約州消費者爭取180萬元，並依符合資格的申請人數進行分配；由於此次和解僅涉及被告之一的Glenmark，而案件仍涉及其他數十家藥廠，因此未來幾個月仍可能有更多企業達成和解，屆時消費者可獲得的賠償金額也可能進一步增加。

精華 FAQ

  • 州檢察長指控多家藥廠在2009年至2019年間非法協調供應量、操控藥價，讓部分藥品價格高出合理水準甚至達1000%，涉及多種常見處方與非處方藥。

  • 凡是在美國任何地方購買過Prozac、Ritalin等100多種指定藥品的人，都可能符合資格；申請時通常不必提供收據，只需登記並聲明曾購買相關藥品。

  • 若能保留收據或購買紀錄，申請人可上傳到總檢察長網站，作為大量購買的佐證，可能獲得比基本賠償更高的金額，實際分配額將待後續公布。

癌症 紐約州 詹樂霞

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