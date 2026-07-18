紐約酒店業回暖 國內客撐起半邊天

州主計長狄拿波利發布報告指出，聯邦當局實施的貿易與移民政策，加上全球「地緣政治動盪」，導致前往紐約市下榻酒店的國際訪客數量持續落後。(記者曹馨元／攝影)

紐約州 主計長狄拿波利(Tom DiNapoli)16日發布報告指出，紐約市 酒店業雖迎來復甦，但住客中絕大多數並非國際旅客，而是美國本土的國內遊客。報告直指聯邦當局實施的貿易與移民 政策，加上全球「地緣政治動盪」，導致前往紐約市下榻酒店的國際訪客數量持續落後。

報告數據顯示，2025年紐約市五大區共迎來約6500萬名遊客，其中高達5240萬為美國國內旅客，約占81%。儘管去年仍有1250萬名國際遊客到訪紐約，但這一數字甚至低於2024年的水平，顯示海外市場的復甦力道出現停滯。

狄拿波利在聲明中表示，紐約市的酒店業已基本從疫情中恢復，目前營運狀況良好，「但如果國際遊客的回流速度能加快，酒店業的表現無疑會更加出色」。

狄拿波利分析指出，聯邦在貿易和移民方面的政策，以及其他國內與全球的地緣政治議題，正將部分海外遊客拒之門外；「儘管面臨這些挑戰，我們仍預期該行業將持續成長，但若要實現全面復甦，仍取決於國際旅客的重返，以及增加就業人口以滿足市場需求」。

儘管報告未涵蓋今年的數據，不過，今夏在紐約都會區舉辦的世界盃賽事雖一定程度上帶動旅遊業，但住宿需求低於預期。追蹤酒店入住率的市場調研機構CoStar數據指，世界盃賽前一個月，紐約市酒店客房僅25%已被預訂，而賽事舉辦的六周期間，訂房缺口更為突出。

報告強調，即便缺乏國際重客加持，紐約市的酒店業依然展現強勁的韌性。2025年紐約市酒店的平均住房率(Occupancy Rate)達到84.1%，已連續第三年高居全美榜首；不過，該數據仍略低於疫情前2019年創下的87.5%歷史紀錄。

在酒店供給量方面，去年紐約市共有1003家酒店投入營運，與2020年疫情重創時期相比，大幅增長了11.2%，反映出投資者對紐約觀光市場的長期信心未減，但未來如何重新吸引高消費力的國際客群，將是該行業徹底復甦的關鍵。