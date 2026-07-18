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紐約華埠迷你排球聯賽 68球隊爭冠

記者許君達／紐約報導
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由紐約中華公所資助的第38屆「紐約迷你排球錦標賽」將於7月18至19日在曼哈頓下...
由紐約中華公所資助的第38屆「紐約迷你排球錦標賽」將於7月18至19日在曼哈頓下城舉辦，主辦方邀請華埠居民積極前往現場觀賽。(記者許君達／攝影)

由紐約中華公所贊助的第38屆「紐約迷你排球錦標賽」(New York Mini Volleyball Tournament, NYMini)將於7月18至19日(周六和周日)在曼哈頓華埠和下東城的17處運動場地舉行，68支球隊將與世界盃總決賽相互補充，給華埠居民帶來一整個充滿運動活力的周末。

今年的賽事共有40支男隊與28支女隊參與，運動員總人數超過1100人。這些隊伍來自紐約本地、波士頓、費城、華府以及舊金山的亞裔社區，其中多數運動員均為各地華人。賽事籌辦主任梅偉成表示，這項歷史悠久的活動促使數以千計的運動員、志工以及觀賽的華埠居民利用周末時間齊聚一堂，其意義已超越排球運動本身，成為一個社區聯歡的機會。參賽者們為了備戰每年的錦標，也會在業餘時間保持訓練，促進全美各地亞裔社區的運動風氣。

本年度的比賽將在包括華埠蘇域柏公園(Seward Park)、羅斯福公園(SDR Park)等在內的下城多處開展，附近居民可前往場地體驗運動熱情，並為選手加油。梅偉成表示，人群的聚集同時也會為本社區的商家增加人氣，一舉多得。

「紐約迷你排球錦標賽」已有38年歷史，是目前全美歷史最悠久的華人社區體育項目之一。該活動長期得到紐約中華公所的支持和贊助。中華公所主席伍銳賢說，比賽為公益項目，不會收取任何費用，歡迎所有人屆時前往捧場，感受運動帶來的能量。

精華 FAQ

  • 賽事將於7月18至19日，在曼哈頓華埠與下東城共17處運動場地進行，包括蘇域柏公園與羅斯福公園等地，讓社區居民可就近觀賽。

  • 今年共有68支球隊參賽，其中包括40支男隊與28支女隊，運動員總人數超過1100人，隊伍來自紐約、波士頓、費城、華府及舊金山等地亞裔社區。

  • 主辦方表示，比賽不僅是體育競技，也讓運動員、志工與居民在周末齊聚一堂，提升社區凝聚力，並為周邊商家帶來人氣與經濟效益。

華埠 波士頓 亞裔

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