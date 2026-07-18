紐約亞洲影展 張孝全獲亞洲之星 金馬提名電影「深度安靜」北美首映

曾獲2025年金馬獎七項提名的電影「深度安靜」在亞洲影展上北美首映，圖為主演張孝全(左)和導演沈可尚(右)。(記者許君達／攝影)

第25屆紐約亞洲影展「台灣電影之夜」日前在林肯中心舉辦。當晚，金馬獎提名作品「深度安靜」在北美首映，「深度安靜」主演張孝全亦到場領取了「亞洲之星」大獎。

「亞洲之星」是紐約亞洲影展的最高榮譽，張孝全為首位獲此獎項的台灣演員。平時作風低調的張孝全並未發表長篇獲獎感言，僅表示自己很開心，並對20餘年來合作過的導演和演員表達感激。「深度安靜」導演沈可尚在受訪時透露，張孝全得知自己獲獎後，第一時間「就去買了一罐啤酒」。當日在「深度安靜」放映前，影展方還安排了一場張孝全早年經典作品「盛夏光年」的4K數位修復版特別放映，以向他的演藝成就致敬。

「深度安靜」由張孝全與林依晨和金士傑合作主演，透過張孝全扮演的自殺者遺族追尋亡妻隱密創傷的故事，將家庭侵害、童年創傷、倖存者心理陪護以及亞洲家庭特有的孝親責任等命題擺上檯面，引導觀影者思考。導演沈可尚在片中大量使用紀錄片風格的運鏡和剪輯，並配以高強度的表演，使影片在有限的場景空間內，釋放出極大的情感張力。

擁有豐富紀錄片拍攝經驗的沈可尚在映前受訪時表示，「深度安靜」的最初想法其實也是一部以透過家庭破碎的結果去探尋家內侵害、尤其是女性所受到的侵害問題為主題的紀錄片，但經過大量田野調查後發現，他無法做到讓受訪的受害者在大螢幕上真實重現自己隱密的傷痛，因此決定轉做劇情片，將眾多受害者的經歷凝聚成一個完整的虛構故事。他說，最大的挑戰在於如何讓這個其實很真實的故事，「顯得不要過於戲劇化」。

「深度安靜」在鋪陳不同女性在受到家內侵害後選擇的不同人生道路時，引入了東亞傳統家庭倫理中的孝親贍養責任，使其與「受害者對施害者的恨」成為一對難以簡單規避的矛盾。而這正是在「侵害與創傷」這一普世議題之中，獨具華人特色的部分。沈可尚說，根據在台灣的田野調查，他發現很多家內侵害倖存者即使逃離或與原生家庭反目，但在父母年邁患病時，又難以放棄照護長輩的責任感。在歐洲和美國進行後期製作時，這一點是他與當地人溝通最多的問題，因為幾乎所有合作者都會問：為什麼亞洲家庭會這樣？

近年來，台灣的議題類電影在華語世界中多次引發關注熱潮。沈可尚表示，「深度安靜」正巧探討了一個普世性的議題，在世界各地都不難被接受，但台灣也有很多優秀作品聚焦於歷史、文化等相對本土的議題，在其走向世界的過程中，就難免遇到「如何讓外國人看懂」的問題。

沈可尚說，如今台灣影人無論拍攝任何議題，目標都應該是跟世界溝通，因此需要在劇本中有意加入一些能幫助觀眾梳理背景知識的內容或橋段，同時也應善用電影藝術中很多能促進敘事的軟硬技法。

本年度亞洲影展時間為7月10至26日，來自亞洲多國的近百部作品將登陸紐約，其中的「台灣璞玉單元」共有九部影片，除「深度安靜」外，還有「恨女的逆襲」(A Dance With Rainbows)、「啵me之我的青春住了鬼」(Kiss Me My Ghost Friend)、「明日的過客」(Last Night in Taipei)、「我未許願先吹蠟燭」(I Blew Out The Candles Before Making A Wish)、「功夫」(Kung Fu)和短片「她沒說的事」(Girl Talk)以及「看現場」(No Place Like Home)，均為北美或全球首映。

「深度安靜」首映現場滿座，放映結束後張孝全和沈可尚參與座談，座談持續到午夜，場內依舊座無虛席。(記者許君達／攝影)

台灣演員張孝全獲得本年度紐約亞洲影展「亞洲之星」大獎，成為首獲此獎的台灣電影人。(記者許君達／攝影)