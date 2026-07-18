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4女曼哈頓街頭遭非禮 警緝2嫌

記者劉梓祁╱紐約報導
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四名女子日前在曼哈頓街頭接連遭到非禮，市警正在追緝兩名嫌犯。(市警提供)
四名女子日前在曼哈頓街頭接連遭到非禮，市警正在追緝兩名嫌犯。(市警提供)

曼哈頓近期發生兩起連環強行觸摸案件，四名女子分別在雀兒喜、東村、西村及中城西側街頭遭陌生男子尾隨、推撞或從後方抓摸；紐約市警近日公布兩名涉案男子的影像，呼籲民眾協助辨認，並要求其他可能受害者主動與警方聯絡。

第一組案件涉及市警第10分局及第九分局轄區。警方表示，6月20日下午約4時22分，一名45歲女子在雀兒喜第10大道交西17街附近行走時，遭一名陌生男子尾隨。嫌犯其後將手伸入女子裙內，並抓傷其髖部，隨即徒步逃離現場。

同日晚間約8時30分，一名24歲女子在東村東5街與C大道(East 5 Street and Avenue C)附近遭一名男子尾隨。警方稱，嫌犯將女子推向牆壁，並隔着衣物觸摸其私密部位，之後徒步逃去無蹤。警方認為兩起案件可能由同一人所為，並公布從雀兒喜案件取得的嫌犯影像。

另一組案件則涉及第六分局及中城北(Midtown North)分局。根據市警，5月30日上午約7時，一名37歲女子在西村Leroy街160號附近步行時，一名騎單車男子從後方接近，強行抓摸其臀部後逃走，事件中無人受傷。

約29分鐘後，一名29歲女子在曼哈頓中城西側第12大道與西54街附近步行時，也遭一名騎單車男子從後方抓摸臀部。嫌犯其後騎車逃離，受害女子沒有受傷。由於兩起案件犯案手法及時間接近，警方相信與同一名男子有關，並已公布兩處現場取得的嫌犯影像。

市警呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

四名女子日前在曼哈頓街頭接連遭到非禮，市警正在追緝兩名嫌犯。(市警提供)
四名女子日前在曼哈頓街頭接連遭到非禮，市警正在追緝兩名嫌犯。(市警提供)

精華 FAQ

  • 警方公布的是2組案件：一組發生在雀兒喜與東村，另1組發生在西村與中城西側。4名女子分別遭尾隨、推撞或從後方抓摸，警方懷疑各組案件可能由同一人所為。

  • 6月20日下午，雀兒喜一名45歲女子遭男子尾隨後伸手入裙並抓傷髖部；同晚東村一名24歲女子則被尾隨推向牆壁，嫌犯隔着衣物觸摸其私密部位後逃走。

  • 警方已公布2名涉案男子的影像，呼籲民眾協助辨認，也請其他可能受害者主動聯絡。線索可致電(800)577-TIPS(8477)、上網、傳訊至274637或使用CS-NYC應用程式。

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