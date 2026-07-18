蒙面機車雙匪 橫行布碌崙、皇后區 1嫌落網1嫌在逃

紐約市警正在追緝一對今夏橫行布碌崙與皇后區的機車搶匪。圖為兩人作案時的監視器畫面。(市警提供)

紐約市警正在追緝一對今夏橫行布碌崙 (布魯克林 )與皇后區 的機車搶匪，該團夥在不到一個月內犯下至少29起搶案，受害者年齡從14歲少年到80歲長者。警方已逮捕其中一名17歲嫌犯，另一名共犯仍在潛逃，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，這對搶匪自6月15日至7月10日間流竄作案，手法高度一致。兩人頭戴黑色蒙面頭套，共騎一輛機動車尾隨路人，趁其不備強行扯斷頸上項鍊後迅速逃逸，全程僅數秒。警方指出，多數案件發生在上午近午至下午的時段，所幸29名受害者均未受傷，但財物損失不小。

6月24日下午1時30分左右，兩人在布碌崙綠點(Greenpoint)納蘇大道(Nassau Avenue)與曼哈頓大道(Manhattan Avenue)交口企圖搶劫一名43歲男子未果。20分鐘後，兩人在不到半哩外故技重施，再度鎖定一名45歲女子下手。

7月5日則是兩嫌則是橫跨皇后區歐松公園(Ozone Park)、森林小丘(Forest Hills)，以及布碌崙威廉斯堡與綠點作案，一天之內接連傳出六起搶案。

此外，兩嫌犯的目標並不僅限於項鍊。警方指出，7月1日，兩人涉嫌在皇后區布萊爾伍德(Briarwood)偷走一名41歲男子的輕型機車。7月4日，兩人又在羅斯福大道(Roosevelt Avenue)上，竊取一輛無人看管的摩托車。

除上述地點外，兩嫌犯的犯案足跡還遍布阿斯托里亞(Astoria)、長島市、里奇蒙丘(Richmond Hill)、瑞吉屋(Ridgewood)、貝賽(Bayside)、傑克森高地與法拉盛等多個社區。

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紐約市警正在追緝一對今夏橫行布碌崙與皇后區的機車搶匪。圖為兩人作案時的監視器畫面。(市警提供)