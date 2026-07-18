我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美再辦世界盃？川普想甩開加墨與中國合辦 放眼2038年

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

亞馬遜擬10億元建長島東北物流樞紐

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜持續擴大物流布局，擬在長島Holbrook興建大型物流中心，以強化東北地區...
亞馬遜持續擴大物流布局，擬在長島Holbrook興建大型物流中心，以強化東北地區配送網絡。(美聯社)

亞馬遜(Amazon)計畫在長島蘇福克郡(Suffolk County)Holbrook投資10億元，興建一座總面積達420萬平方呎的大型物流中心，若順利獲准，將成為亞馬遜在東北地區最大的物流據點之一，不僅有望提升包括皇后區在內的大紐約地區配送效率，也可能帶動長島物流、運輸及倉儲相關就業市場。

根據「Newsday」報導，該物流中心將設於Sunrise Highway與Beacon Drive附近，占地140英畝，由兩棟大型物流建築組成，總投資金額約10億元，規模約為目前亞馬遜在長島最大物流設施的21倍。亞馬遜已正式向艾斯利普鎮(Town of Islip)提出開發申請，後續仍須完成地方審查及紐約州環境品質審查程序(SEQRA)。

對皇后區居民而言，最直接的影響將是配送效率提升，近年亞馬遜已在皇后區、布碌崙及長島設有多座配送站，但配送站主要負責包裹最後一哩(last-mile)配送，大型履約中心則是商品儲存、揀貨、包裝及出貨的核心。若Holbrook物流中心啟用，可望縮短商品運送流程，法拉盛、貝賽、艾姆赫斯特等華人聚居地區的消費者，未來收到商品的速度有望更快，旺季缺貨或延遲配送的情況也可能改善。

除了消費者受惠，市場也關注這項大型投資帶來的就業效益。亞馬遜目前尚未公布未來將創造多少工作機會，但依照同類型物流中心規模，通常需要大量倉儲管理、物流調度、設備維修、資訊科技、行政管理及貨車運輸等人力，周邊餐飲、清潔、保全及物流承包商也可能因此受惠。對居住皇后區、每天往返長島工作的華人而言，未來可能增加新的工作機會。

另一方面，如此大型開發案也引發地方關注，物流中心每天預料將有大量貨櫃車及配送車進出，周邊交通流量、噪音及空氣品質都可能受到影響，因此仍須通過地方政府及州政府環境評估。艾斯利普鎮表示，目前僅收到開發申請，正式受理並不代表已獲核准，後續仍須依照相關法規完成審查程序。

若開發案順利通過，這將是亞馬遜近年在紐約地區最大規模的物流投資之一，也反映電商龍頭持續擴大東北地區物流布局，希望透過更完整的配送網絡，縮短消費者等待時間，提升與Walmart、Target等零售商競爭的能力。

精華 FAQ

  • 亞馬遜計畫在長島蘇福克郡Holbrook、靠近Sunrise Highway與Beacon Drive一帶興建物流中心，基地約140英畝，屬於東北地區重要配送布局之一。

  • 該案總投資約10億元，規劃為兩棟大型物流建築，總面積達420萬平方呎，規模約為亞馬遜目前在長島最大物流設施的21倍。

  • 若順利啟用，將提升皇后區等地配送效率並增加倉儲、運輸相關工作機會；但每天大量貨車進出，也可能造成交通壅塞、噪音與空氣品質壓力。

亞馬遜 長島 Amazon

上一則

大紐約僑界 首召開雙十國慶籌備會議

下一則

世界盃帶旺運動酒吧 遠高於酒店業
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

LA第四街&中央大道開發案准了 投資規模20億、將增1600戶新住宅

LA第四街&中央大道開發案准了 投資規模20億、將增1600戶新住宅
全美首例 霍楚簽令：紐約州暫停1年新建AI大型資料中心

全美首例 霍楚簽令：紐約州暫停1年新建AI大型資料中心

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車
路線增至331條 深圳無人車夜間物流配送蓬勃發展

路線增至331條 深圳無人車夜間物流配送蓬勃發展

熱門新聞

一名氣象學家預測，2026-27年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋╱攝影)

氣象學家稱 紐約或將迎接十年來「最嚴酷」冬季

2026-07-13 18:13
民眾若收到紐約州健保市場或保險公司的郵件、簡訊、電郵通知，應儘快查看並更新資料。(美聯社)

白卡新規將上路 沒工作恐失健保

2026-07-12 07:21
紐約中文媒體集團「大紀元時報」前財務長關衛東被控洗錢6700萬元，日前在紐約南區聯邦法院認罪。圖為位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院。(路透)

洗錢6700萬 「大紀元時報」前財務長認罪

2026-07-12 14:53
賓州州警F隊風化與緝毒組於7日逮捕49歲女子王金薇(圖中女子)。(克林頓郡地方檢察官辦公室提供)

紐約華女涉賣淫案被捕並遭ICE拘押 州警：未來數周將逮捕多名買春男

2026-07-10 13:59
皇后區長島市一家承接市府相關工程的建築材料檢測及特別檢驗公司，近日遭兩名前女性員工提起聯邦訴訟。圖為涉案公司。(谷歌地圖)

被辱稱「功夫」、「筷子」 華裔女員工控公司性騷及歧視

2026-07-12 14:06
加拿大野火濃煙16日持續籠罩紐約市，在戶外到處都可聞到刺鼻的煙味。圖為戴著面罩、裹著頭巾在皇后區白石鎮高速路旁賣水果的女子。(記者唐典偉／攝影)

加拿大野火濃煙估明日離開紐約 周末恐隨雨回流

2026-07-16 12:26

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料