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世界盃帶旺運動酒吧 遠高於酒店業

記者馬璿╱紐約報導
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比起酒店，世界盃賽事帶來的經濟效益對於酒吧更明顯。圖為球迷在酒吧內觀賽。(美聯社...
比起酒店，世界盃賽事帶來的經濟效益對於酒吧更明顯。圖為球迷在酒吧內觀賽。(美聯社)

隨著2026世界盃賽事進入尾聲，紐約酒店業與餐飲業呈現截然不同的景況。原先臨近交通樞紐的酒店可望迎來觀光人潮，但賽事結束後，營收卻僅較去年同期成長15%；相較之下，運動酒吧在賽事當天的營業額比平日增加85%至近一倍，現場氣氛更顯熱烈。

國際足總(FIFA)先前預估，以120萬名額外訪客為基礎，賽事將為紐約帶來30億元經濟活動，包括17億元消費支出、2萬6000個工作機會及4億3200萬元稅收。但紐約酒店協會(Hotel Association of New York)原估酒店營收將增加3億元，如今卻僅增1億元，僅原估計三分之一，主因是客房未訂滿，業者被迫降價，此現象在11個主辦城市均有出現。

鄰近中央車站的精品費茲派翠克酒店(Fitzpatrick Hotels)執行長費茲派翠克(John Fitzpatrick)坦言，世界盃確實帶來商機，但幅度不如外界先前預期的那般轟動。

餐飲業者表現則因場地屬性不同而有落差。設有大螢幕的體育酒吧休士頓廳(Houston Hall)賽事當天來客數為平常三至四倍，但位在克林頓丘(Clinton Hill)的美式餐廳Rustik Tavern，儘管推出優惠並宣傳觀賽活動，本季營收僅較去年同期成長約5%，因許多球迷通常已有偏好的觀賽地點。

多名業者指出，世界盃帶來的效益主要反映在平日與非尖峰時段的來客量提升。布朗士啤酒館共同經營者拉米雷斯(Anthony Ramirez)表示，顧客單筆消費金額並未明顯提高，但整體來客數增加，帶動總營收成長，顧客也傾向停留更長時間。

多家業者表示，雖未因應人潮額外招募員工，但員工排班次數與小費收入均有提升。布朗士啤酒館數據顯示，賽事最熱門的比賽日，小費收入成長逾130%。

聖十字學院(Holy Cross University)經濟學家暨體育商業專家馬西森（Victor Matheson)指出，主辦城市預期效益大致足以打平主辦成本，但紐約市恐是例外。市主計長李文(Mark Levine)賽前估計，即使有120萬訪客，實際營收上限約5500萬元，低於安全維安及緊急應變成本約7000萬元，財政缺口恐進一步擴大。

精華 FAQ

  • 設有大螢幕的運動酒吧受惠最明顯，賽事當天來客數可達平常3至4倍，營業額也較平日增加85%至近1倍，顯示球迷觀賽需求高度集中。

  • 酒店業雖有交通樞紐附近的觀光人潮，但客房並未訂滿，業者被迫降價，最後營收只比去年同期成長15%，僅達原先估計的三分之一。

  • FIFA原估可帶來30億元經濟活動，但市主計長認為實際營收上限約5500萬元，低於安全維安與緊急應變成本的7000萬元，恐使財政缺口擴大。

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