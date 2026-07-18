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曼達尼已募得30萬 不參與競選配對資金

記者顏潔恩╱紐約報導
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市長曼達尼為2029年連任競選所籌募的經費已達30萬元，並決定不參與紐約市公共競...
市長曼達尼為2029年連任競選所籌募的經費已達30萬元，並決定不參與紐約市公共競選配對資金計畫。(取自市長辦公室Flickr)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)為2029年連任競選所籌募的經費已達30萬元，並決定不參與紐約市公共競選配對資金計畫，此舉意味著他將可接受更高額的政治捐款，同時不會像其他參與該計畫的參選人，受到競選支出上限的限制。

據市競選財務委員會(CFB)資料，曼達尼本次競選財務申報共有5874名捐款人，平均每人捐款約52元；截至11日，競選團隊共收到30萬4641元捐款，雖此次申報期間自今年1月12日開始計算，但幾乎所有募款都集中於最近約一個月內完成。

此前便有報導指，曼達尼已通過簡訊向支持者募款，競選財務紀錄顯示，超過6600筆捐款交易中，除了其中一筆外，其他都是在6月10日至7月11日之間完成；而此次的財務申報，也是曼達尼宣布退出公共配對資金制度後，首次公開募款情況，「我們做出這項決定，是希望縮小我們可募集、可支配資源與反對陣營之間的差距。」

根據CFB規定，參與2029年配對資金制度的市長參選人，每位最高可接受2500元捐款，未參與者則可接受最高4350元捐款；而曼達尼的財務申報中，已有29筆捐款達到4350元上限，合計12萬6150元，約占全部募款金額的42%。但他同時仍獲得大量的小額支持，約85%的捐款交易金額不超過25元，但這些小額捐款僅占總募款金額約21%。

此外，大部分資金來自紐約市以外的地區，約18.5萬元、約61%來自紐約市五大行政區之外，來自市內捐款則約11.7萬元。

對於曼達尼退出配對制度，公民團體Citizens Union執行長Grace Rauh表示感到失望，她認為曼達尼去年正是依靠小額捐款人及大量的志工，加上公共配對資金制度，才成功擊敗擁有龐大「超級政治行動委員會」(Super PAC)支持的對手。

她也認為，紐約市的配對資金制度一直被視為全美典範，不僅能鼓勵參選人爭取更多基層支持，也讓無法自掏腰包或獲得大金主支持的人，更有機會參選；她警告，若曼達尼持續不參與該制度，其他參選人的競選支出上限可能因此提高，甚至被取消，迫使所有參選人投入更多時間募款，而非討論公共政策。

距離2029年市長選舉尚有三年，目前尚未有重量級挑戰者宣布參選，但潛在參選人包括前紐約市警警務長切爾(John Chell)、Barstool Sports創辦人Dave Portnoy、以及保守派廣播主持人Sid Rosenberg。

精華 FAQ

  • 他表示，退出制度是為了縮小自己可募集、可支配的資源與反對陣營之間的差距。這也讓他能接受更高額捐款，且不受參與者的競選支出上限約束。

  • 截至11日，他的競選團隊已收到30萬4641元，來自5874名捐款人，平均每人約52元。雖然申報期自今年1月開始，但幾乎所有募款都集中在最近約1個月內完成。

  • Citizens Union執行長Grace Rauh對此感到失望，認為公共配對資金曾助他勝選。她警告，若他持續退出，其他參選人的支出上限可能提高或被取消，迫使大家更忙於募款。

紐約市 曼達尼

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