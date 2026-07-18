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紐約推數位口述歷史 華埠首上線

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市推數位口述歷史平台，首批50段社區故事涵蓋華埠。(市紀錄與資訊服務局提供)
紐約市推數位口述歷史平台，首批50段社區故事涵蓋華埠。(市紀錄與資訊服務局提供)

紐約市紀錄與資訊服務局(Department of Records and Information Services)於17日上線「社區故事」(Neighborhood Stories)平台，首批公開50段紐約居民口述歷史，包括華埠華裔的生活記憶，希望令民眾透過居民的親身經歷了解城市變遷。

「社區故事」計畫始於2018年，透過訪談蒐集普通紐約人的家庭、工作、移民、文化及社區記憶，再將這些個人故事與市立檔案館及市立圖書館保存的政府紀錄連結。此次推出的新平台，是計畫收集的訪談首次開放公眾直接收聽。民眾可使用互動式地圖，依照地點瀏覽五大區不同社區的故事。

每個受訪者頁面均包括錄音、逐字稿、訪談背景資料，以及受訪者提供的照片或個人物件，並附上相關市府檔案與歷史資料連結。市府表示，計畫至今已收集逾300段訪談，未來將陸續上傳，並加強接觸目前在檔案中代表性不足的社區，尤其是布朗士和史泰登島。

首批上線的故事包括華裔Stanley Chin的口述歷史。他1951年出生於華埠披露街(Pell St.)20號，童年與五名兄弟姐妹住在曼哈頓橋下的愛烈治街(Eldridge St.)5號；家中與其他住戶共用洗手間，父母並安排他在顯聖容天主堂(Transfiguration Church)學習中國書法。

當事人在訪談中回憶，1950年代的華埠有投幣遊戲店、舞獅、鞭炮及由香港製作的武俠電影。他小時候亦常到曼哈頓橋下的新聲戲院(Sun Sing Theatre)看劍俠片，也記得農曆新年時，商戶會在舞獅隊腳邊燃放鞭炮，以驅趕「邪靈」。

他的記憶也反映當時華埠與周邊社區之間的族裔隔閡，他指出，1960年代的堅尼路(Canal St.)一度被視為華埠與小義大利的分界，華人若越過界線，有時會遭到毆打。他姐姐的男友及友人就曾在另一側遇襲，其中兩人被送院治療。

約10歲時，Chin一家搬到南布朗士，成為街區內唯一的華人家庭，他曾替父親管理公寓、在家中小餐館打工，也當過報童。其後數十年間，他先後居住在法拉盛、東村、華埠及聯合廣場，親歷南布朗士幫派暴力與樓宇縱火、東村藝術文化興起和貴族化，以及聯合廣場由治安惡劣地區轉變為商業與示威活動中心。

他也講述父親Jung Chin的經歷，父親於1942年至1945年間在美軍服役，曾在歐洲戰場作戰，後獲頒二戰國會金質獎章。Chin表示，華裔軍人的貢獻長期未被完整寫入美國歷史，這也是他願意留下口述紀錄的重要原因。

他說，自己在華人社群中曾因不諳中文讀寫而被認為「不夠中國」，在其它社區又因亞裔外貌被視為外來者，一生經常需要證明自己屬於美國。對他而言，保存個人與家族歷史，不只是留下回憶，也是在正式歷史紀錄中確認華裔的位置。

首批上線的故事包括華裔Stanley Chin口述關於在華埠成長的歷史。(記者劉...
首批上線的故事包括華裔Stanley Chin口述關於在華埠成長的歷史。(記者劉梓祁╱攝影)

精華 FAQ

  • 平台首批公開50段紐約居民口述歷史，內容涵蓋家庭、工作、移民、文化與社區記憶，並可透過互動式地圖按地點瀏覽不同社區故事。

  • 每個受訪者頁面都附有錄音、逐字稿、背景資料，以及照片或個人物件，並連結市立檔案館和市立圖書館保存的相關政府紀錄與歷史資料。

  • 他回憶1950年代華埠生活、1960年代族裔界線與衝突，也講述搬往南布朗士後的成長經歷，並強調華裔軍人貢獻與華人在美國被看見的重要性。

華埠 華裔 布朗士

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