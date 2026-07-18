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大紐約僑界 首召開雙十國慶籌備會議

記者戴慈慧╱紐約報導
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皇后區國慶籌辦委員會舉行今年第一次籌備會議。(記者戴慈慧╱攝影)
皇后區國慶籌辦委員會舉行今年第一次籌備會議。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約僑界籌辦皇后區中華民國115年雙十國慶活動正式啟動，紐約國慶籌辦委員會16日召開第一次籌備會議，邀集僑團代表共同商討今年國慶大會及園遊會規畫。今年活動除延續往年深受歡迎的園遊會及團體表演外，也將首度安排特別開場儀式，並將活動時間提前，讓民眾有更多時間參與園遊會及各項慶祝活動。

籌委會主委王金智表示，今年國慶活動預定上午9時30分準時開始，較往年提早舉行，整體活動預計至下午2時30分結束。他解釋，調整時程主要是希望讓參與民眾在典禮及表演結束後，有更充裕時間前往園遊會品嘗美食、參與各項攤位活動。

王金智指出，今年將新增特別開場儀式，為國慶活動揭開序幕；禮堂內則安排約一個半小時的表演節目，仍以僑團及社團團體演出為主，不安排個人表演，希望展現僑界團結合作精神。

至於深受僑胞喜愛的園遊會，今年將維持與去年相同規模，預計設置20多個攤位，地點同樣設於體育館內，提供各式台灣美食及特色攤位，讓民眾在欣賞節目之餘，也能享受濃厚的台灣文化與節慶氛圍。

籌委會表示，今年活動將在延續歷年成功經驗的基礎上，加入新的開場設計與流程安排，希望吸引更多僑胞及主流人士共襄盛舉，共同歡慶中華民國115年國慶。去年活動吸引大批僑胞參與，現場表演與園遊會均獲熱烈迴響，今年預料仍將維持相當的規模。

精華 FAQ

  • 紐約國慶籌辦委員會於16日召開第一次籌備會議，正式啟動皇后區中華民國115年雙十國慶活動規畫，邀集僑團代表共同討論大會與園遊會安排。

  • 今年活動預定上午9時30分開始，較往年提早，並首次加入特別開場儀式；整體流程預計下午2時30分結束，讓民眾有更多時間參與園遊會。

  • 禮堂內將安排約1個半小時的表演，以僑團及社團演出為主，不設個人表演；園遊會則維持去年相同規模，預計設20多個攤位，提供台灣美食與特色活動。

中華民國 皇后區

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