50歲華男酒駕賓士 法拉盛停車場連撞6車 滿地碎片一片狼藉

車主石佶虹約於晚間9時將車停入該停車場，11時多返回時，現場「一片狼藉」。(石佶虹拍攝提供)

皇后區法拉盛 王子街一處停車場15日晚間發生酒駕連環車禍，一名50歲的華裔男子駕駛賓士 (Mercedes-Benz)轎車，在停車場內接連撞上六輛停放的車輛，連同肇事車在內共七車受損。一名車主事發後約兩小時返回現場，驚見遍地車體碎片與零件，急忙衝向自己的愛車確認安危，慶幸未被波及，直呼「後怕」。

車主石佶虹約於15日晚間9時將車停入該停車場，11時多返回時，現場已「一片狼藉」。(石佶虹拍攝提供)

警方表示，事故發生於當晚9時45分至10時之間，地點鄰近39大道與王子街交叉口。警方接獲911報案，指停車場內發生車禍且可能有人員受傷。緊急救護人員(EMS)率先到場，發現駕駛疑似酒醉，先行將引擎熄火；隨後趕抵的警員觀察後認定該男有醉酒跡象，當場將其上銬逮捕。

皇后區法拉盛王子街停車場15日晚間發生酒駕連環車禍。(記者高雲兒／攝影)

涉案男子為50歲的華裔錢洪(Hong Qian，音譯)。據警方調查，錢男所駕駛的賓士共撞擊六輛汽車，分別為：一輛2019年愛快羅密歐(Alfa Romeo)、一輛2018年奧迪（Audi）、一輛2021年本田(Honda)、一輛2025年日產(Nissan)，以及兩輛分別為2024年和2026年的特斯拉(Tesla)。除車主外，無其他人受傷。

白色特斯拉毀損最為嚴重。(石佶虹拍攝提供)

當晚同樣把車停在場內、但未被波及的車主石佶虹回憶，她約於晚間9時將車停入該停車場，11時多返回時，現場「一片狼藉」，「到處都是碎掉的保險桿、車燈和金屬零件。她事後觀看其他民眾拍攝的現場影片，並與一名受害車主交談後推斷，肇事車疑似先猛力撞上正前方一輛白色特斯拉，隨即因反作用力波及前後多輛汽車。白色特斯拉受損最嚴重， 從影片看，肇事者一啟動車輛就猛踩油門，直接朝它衝撞。

16日上午，出事的大停車場地上仍有碎片。(記者高雲兒／攝影)

石佶虹說，她經常在此停車，主要因位置便利且收費低廉。但她坦言，停車場本身空間狹窄，車輛進出不易，平日小擦撞時有所聞，此次親眼目睹嚴重連環撞，讓她格外心悸，「以後停車都會怕」。