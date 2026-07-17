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涉洗4300萬殺豬盤贓款往中國 紐約2華男被起訴

記者馬璿／紐約報導
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紐約東區聯邦法院16日公布訴狀，指控兩名華人男子參與一項洗錢計畫，協助清洗網路投...
紐約東區聯邦法院16日公布訴狀，指控兩名華人男子參與一項洗錢計畫，協助清洗網路投資詐騙「殺豬盤騙局」所得贓款。(美聯社)

紐約東區聯邦法院16日公布訴狀，指控兩名華人男子參與一項洗錢計畫，協助清洗網路投資詐騙「殺豬盤騙局」所得贓款。兩人已於當天被捕與過堂。若罪名成立，最高將面臨20年監禁。

被告分別為現居布碌崙(布魯克林)的陳卓穎(Zhuoying Chen，音譯，人稱Jolene)，與現居皇后區的張皓杰(Haojie Zhang，音譯，人稱Kevin)。起訴書指控，陳卓穎、張皓杰與其他共謀者與中國境內的共犯勾結，將「殺豬盤」詐騙計畫所得資金轉移至海外。

起訴書指出，2020年至2022年間，陳卓穎與張皓杰管理一個由10餘人組成的網路，成員均位於紐約皇后區與布碌崙，負責以空殼公司名義開設銀行帳戶，用以清洗俗稱「殺豬盤」投資詐騙計畫的贓款。陳卓穎、張皓杰與其他共謀者利用約45家空殼公司、140個主要位於紐約東區的公司銀行帳戶，清洗至少4300萬元的犯罪所得。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，據指控，兩名被告是一個精密洗錢網路的核心成員，將超過4000萬元的受害者資金輸送至中國的銀行帳戶。他誓言追究任何以投資詐騙手法掠奪弱勢受害者的不法之徒的責任。

「殺豬盤」ㄧ詞源自行騙者用來形容此類犯罪手法的用語。此類騙局的手法通常為行騙者透過通訊軟體或社群媒體平台聯繫受害者，進而建立關係、博取信任，誘騙受害者將資金投入所謂「有利可圖」的投資機會。行騙者還會向受害者展示虛假的投資獲利，慫恿其加碼投資，最終將受害者的資金侵吞殆盡。

精華 FAQ

  • 被告分別是現居布碌崙的陳卓穎，以及現居皇后區的張皓杰。兩人16日被捕並過堂，檢方指控他們參與一個洗錢網路，協助處理殺豬盤詐騙所得。

  • 起訴書稱，兩人與共謀者利用約45家空殼公司、140個主要位於紐約東區的公司銀行帳戶，將受害者資金層層轉移，藉此掩飾來源並匯往海外。

  • 檢方稱至少有4300萬元犯罪所得被清洗，超過4000萬元被輸送至中國銀行帳戶。若罪名成立，2名被告最高都可能面臨20年監禁。

殺豬盤 皇后區 布碌崙

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