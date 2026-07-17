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法拉盛3華女康州按摩店涉賣淫 被捕

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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警方公布，因涉嫌賣淫而被捕者(左起)包括38歲的萬婷婷(Tingting Wan...
警方公布，因涉嫌賣淫而被捕者(左起)包括38歲的萬婷婷(Tingting Wan，音譯，下同)、43歲的曾黎(Li Zeng)及51歲的邢桂香(Guixiang Xing)，三人報住地址均在紐約市法拉盛。(韋瑟斯菲爾德警察局)

康州韋瑟斯菲爾德(Wethersfield)警方經數月調查後，近日對當地一家按摩店執行多張搜索令，逮捕了三名來自紐約法拉盛華人女子，分別控以共謀賣淫(conspiracy to commit prostitution)、賣淫等罪名。當地勞工廳在執法行動期間，還向涉事店家發出了停工令。警方表示，案件仍在調查，不排除提出更多指控。

韋瑟斯菲爾德警察局15日指出，涉案店家為位於西拉斯迪恩公路(Silas Deane Highway)334號一家名叫「藍色水療中心」(Blue Spa)的按摩店。警方自今年1月起，陸續接獲多名居民投訴，指店內疑似從事非法性交易活動，因此展開調查。

警方表示，此案由韋瑟斯菲爾德警局、康州警察全州有組織犯罪調查專案組(Connecticut State Police Statewide Organized Crime Investigative Task Force)，以及新不列顛(New Britain)檢察官辦公室共同偵辦。經過約半年調查後，執法人員認為居民舉報內容具有可信依據，並於14日進入店內執行搜索令。

警方公布，被捕者包括38歲的萬婷婷(Tingting Wan，音譯，下同)、43歲的曾黎(Li Zeng)及51歲的邢桂香(Guixiang Xing)，三人報住地址均在紐約市法拉盛。

其中，萬婷婷被控一項共謀賣淫罪；其他兩名女性各被控共謀賣淫及賣淫罪。警方未進一步說明三人在按摩店內的職務，以及調查期間查獲的物品或其他證據。

三名被告均已繳納法院裁定的保釋金並獲釋，預定8月4日在新不列顛高等法院(New Britain Superior Court)出庭。

警方還表示，調查工作尚未結束，未來可能有其他人員遭起訴，相關部門也可能對店家採取進一步行政或執法措施。

精華 FAQ

  • 案件發生在康州韋瑟斯菲爾德，涉案店家是位於西拉斯迪恩公路334號的「藍色水療中心」按摩店。警方接獲居民投訴後，對該店展開長達數月的調查。

  • 被捕者為38歲萬婷婷、43歲曾黎及51歲邢桂香，3人均來自法拉盛。萬婷婷被控1項共謀賣淫罪；另外2人則各被控共謀賣淫及賣淫罪。

  • 3名被告已繳交法院裁定保釋金並獲釋，預定8月4日出庭。警方表示調查尚未結束，不排除再起訴其他人，相關部門也可能對店家採取進一步行政或執法措施。

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