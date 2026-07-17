整治租屋亂象、嚴管不良房東 曼達尼提23項改革

市府提出23項租屋改革建議，試圖降低紐約市民找房難度、簡化問題申訴流程，並加強對不良房東的問責。(記者馬璿／攝影)

為了解決紐約市 長期以來的租屋亂象並保障租客 權益，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)提出23項具體改革建議，試圖降低紐約市民找房難度、簡化問題申訴流程，並加強對不良房東的問責。

這份政策提案源於曼達尼市府今年初發起的「租房剝削」(Rental Ripoff)系列聽證會。市府官員表示，在過去數月間，當局透過852場公聽會及882份線上證詞，總共彙集了2419名紐約市民的心聲。

報告指出，紐約租客面臨的困境種類繁多且根深蒂固，主要投訴焦點包括蟲害鼠患、房東騷擾、房屋結構狀況惡劣、暖氣與熱水供應不穩定等等。系統問題方面，則有對市府現行申訴機制效率低的不滿、房屋法庭(Housing Court)的訴訟阻礙，以及高昂的水電瓦斯帳單。

為了逐一擊破這些痛點，市府計畫在未來幾年內，透過行政命令、市議會立法以及法院司法訴訟等多管齊下的方式，逐步落實這23項建議。

在首波提案中，市府擬強制要求市府房屋督檢員(Inspectors)未來必須調查每一件由租客提出的「非匿名」暖氣中斷投訴，避免過往投訴石沉大海的積弊。同時，市府擬將全市的物業登記系統進行升級，讓公眾能更輕易地查明房東身份。

此外，報告中還提出多項租務市場新概念，包括合法承認租客工會(Tenant Unions)，賦予租客集體談判與協商的法律地位；重估信用調查(Credit Checks)，擬限制或重新評估房東在篩選租客時使用的信用紀錄門檻。報告亦提出，租屋廣告若使用人工智慧(AI)技術進行篩選、定價或撰寫時，必須主動向申租人披露。

同時，針對紐約市大量老舊、無電梯的「步梯公寓(Walk-ups)」，市府提議啟動一項先導試辦計畫，允許在這些老舊公寓中安裝體積較小、符合歐洲標準的輕量型電梯，以改善年邁及行動不便租客的居住品質，同時避免傳統大型電梯高昂的改建成本與空間限制。