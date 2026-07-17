我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

市府民選官員加薪案過關 市長拒加薪18%自肥

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議會42票通過市府民選官員加薪案，市長曼達尼表明拒絕18%加薪。(記者劉梓祁／...
市議會42票通過市府民選官員加薪案，市長曼達尼表明拒絕18%加薪。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市議會16日以42票贊成、6票反對及1票棄權，通過調高市府民選官員和民意代表薪資的法案，整體加薪幅度約18.2%，涵蓋市長、公益維護人、主計長、五區區長、市議員、市議長及五區地區檢察官；市長曼達尼(Zohran Mamdani)當天回應表示，他不會接受這筆加薪，並稱相關資金更應流向生活困難的紐約客。

法案通過後，曼達尼的年薪將由25萬8750元調高至30萬5800元，增加約4萬7050元。普通市議員年薪將由14萬8500元增至17萬5500元，市議長則由16萬4500元增至19萬4400元。

其它職位方面，公益維護人年薪將由18萬4800元增至21萬8400元；主計長由20萬9050元增至24萬7100元；五區區長由17萬9200元增至21萬1800元；地區檢察官則由21萬2800元增至25萬1500元。

市議長朱曼寧(Julie Menin)在表決中投下棄權票，並表示不會在本屆任期內接受加薪。這也是紐約市民選官員和民代自2016年以來首次調整薪資。

曼達尼16日在一場住房政策記者會上被問及加薪案時表示，「我不會接受加薪。」他解釋，自己走訪全市、敲過許多市民的門，從未有人向他表示市長薪資太低是他們關心的問題，「所以這也不是我關心的事」。

當被問到這筆錢應該用在哪裡時，曼達尼說，希望能流向「那些在這座城市中掙扎生活的人」。

這項加薪方案由市長今年任命的四年一任的薪酬委員會提出。委員會認為，市府民選官員薪資已有10年未調整，建議以18.2%的增幅部分彌補期間生活成本上升。根據相關財政估算，加薪及追溯薪資在2027財政年度預計增加約260萬元支出，其後每年增加約170萬元。

法案也調整未來薪資審查機制，要求市長在任期第三年召集薪酬委員會，而非上任第一年，以使日後通過的薪資調整原則上在下一次選舉後、民選官員和代展開新任期時生效。

精華 FAQ

  • 法案涵蓋市長、公益維護人、主計長、五區區長、市議員、市議長，以及五區地區檢察官等市府民選官員與代表，整體加薪幅度約18.2%。

  • 曼達尼明確表示不會接受加薪，並說他走訪全市時未聽到市民抱怨市長薪資太低，認為相關資金更應流向生活困難、正在掙扎的人。

  • 法案規定市長要在任期第3年召集薪酬委員會，而不是上任第1年，讓未來若調薪，原則上會在下一次選舉後、新任期開始時生效。

紐約市 曼達尼

上一則

整治租屋亂象、嚴管不良房東 曼達尼提23項改革

下一則

煙霾+高溫臭氧 3措施防空汙傷害呼吸道
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／市議員加薪案 借權自肥？

紐約客談／市議員加薪案 借權自肥？
推動降低能源費 曼達尼設公共事業維護人

推動降低能源費 曼達尼設公共事業維護人
2028年中央公園馬車擬退場 紐約市議長支持提案

2028年中央公園馬車擬退場 紐約市議長支持提案
擬告曼達尼市營超市 共和黨州長參選人布萊克曼指違州憲

擬告曼達尼市營超市 共和黨州長參選人布萊克曼指違州憲

熱門新聞

一名氣象學家預測，2026-27年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋╱攝影)

氣象學家稱 紐約或將迎接十年來「最嚴酷」冬季

2026-07-13 18:13
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
民眾若收到紐約州健保市場或保險公司的郵件、簡訊、電郵通知，應儘快查看並更新資料。(美聯社)

白卡新規將上路 沒工作恐失健保

2026-07-12 07:21
紐約中文媒體集團「大紀元時報」前財務長關衛東被控洗錢6700萬元，日前在紐約南區聯邦法院認罪。圖為位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院。(路透)

洗錢6700萬 「大紀元時報」前財務長認罪

2026-07-12 14:53
調查指，五大區內華裔家庭的淨資產中位數最高，達到32萬元。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州近半數家庭入不敷出 華裔家庭淨資產中位數最高

2026-07-09 12:44
賓州州警F隊風化與緝毒組於7日逮捕49歲女子王金薇(圖中女子)。(克林頓郡地方檢察官辦公室提供)

紐約華女涉賣淫案被捕並遭ICE拘押 州警：未來數周將逮捕多名買春男

2026-07-10 13:59

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒