市府民選官員加薪案過關 市長拒加薪18%自肥

市議會42票通過市府民選官員加薪案，市長曼達尼表明拒絕18%加薪。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 議會16日以42票贊成、6票反對及1票棄權，通過調高市府民選官員和民意代表薪資的法案，整體加薪幅度約18.2%，涵蓋市長、公益維護人、主計長、五區區長、市議員、市議長及五區地區檢察官；市長曼達尼 (Zohran Mamdani)當天回應表示，他不會接受這筆加薪，並稱相關資金更應流向生活困難的紐約客。

法案通過後，曼達尼的年薪將由25萬8750元調高至30萬5800元，增加約4萬7050元。普通市議員年薪將由14萬8500元增至17萬5500元，市議長則由16萬4500元增至19萬4400元。

其它職位方面，公益維護人年薪將由18萬4800元增至21萬8400元；主計長由20萬9050元增至24萬7100元；五區區長由17萬9200元增至21萬1800元；地區檢察官則由21萬2800元增至25萬1500元。

市議長朱曼寧(Julie Menin)在表決中投下棄權票，並表示不會在本屆任期內接受加薪。這也是紐約市民選官員和民代自2016年以來首次調整薪資。

曼達尼16日在一場住房政策記者會上被問及加薪案時表示，「我不會接受加薪。」他解釋，自己走訪全市、敲過許多市民的門，從未有人向他表示市長薪資太低是他們關心的問題，「所以這也不是我關心的事」。

當被問到這筆錢應該用在哪裡時，曼達尼說，希望能流向「那些在這座城市中掙扎生活的人」。

這項加薪方案由市長今年任命的四年一任的薪酬委員會提出。委員會認為，市府民選官員薪資已有10年未調整，建議以18.2%的增幅部分彌補期間生活成本上升。根據相關財政估算，加薪及追溯薪資在2027財政年度預計增加約260萬元支出，其後每年增加約170萬元。

法案也調整未來薪資審查機制，要求市長在任期第三年召集薪酬委員會，而非上任第一年，以使日後通過的薪資調整原則上在下一次選舉後、民選官員和代展開新任期時生效。