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熱浪推升法拉盛消暑商機 冰品甜湯銷量增、外送訂單升溫

記者戴慈慧／紐約即時報導
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紐約市近日持續受熱浪侵襲，法拉盛街頭一名外送員騎乘電動自行車送餐。高溫降低部分民...
紐約市近日持續受熱浪侵襲，法拉盛街頭一名外送員騎乘電動自行車送餐。高溫降低部分民眾外出意願，也帶動冰品、冷飲和甜品的外送需求。（記者戴慈慧攝影）

紐約市近日持續受到熱浪侵襲，體感溫度連日突破華氏100度。高溫降低民眾從事戶外活動的意願，卻也帶動法拉盛商圈的消暑商機。多家業者表示，近兩周冰品、甜湯、冷飲及季節限定甜點銷量明顯成長，外送訂單也有所增加，反映不少民眾即使選擇留在室內，仍希望透過清涼甜品消暑。

面對持續高溫，紐約市已陸續開放避暑中心，並呼籲民眾避免在中午時段長時間停留戶外，適時補充水分。

位於羅斯福大道的陳豆花，近日經常有顧客上門，店內一度座無虛席。老闆陳振端表示，高溫天氣使冰品成為店內最受歡迎的商品，消費者以年輕族群居多，不少人專程到店裡吃冰、吹冷氣，稍作休息後才離開。

陳振端說，近期顧客大多點選冰豆花及其他冰甜品。外送平台訂單也比平時增加，推測不少民眾不願冒著高溫外出，因此改為叫外送，在家享用甜品。

同樣感受到高溫帶動消費的，還有法拉盛敦城海鮮酒家。老闆鄧貴興表示，近兩周餐廳甜品及冰品類港點的銷量約增加三成，不少客人用餐後都會加點甜品，希望在炎熱天氣中降溫消暑。

因應夏季，餐廳近期也推出季節限定甜品「絲瓜盅」，以絲瓜搭配其他食材燉製，希望為顧客提供較清爽的選擇。鄧貴興表示，不少熟客看到新菜色後願意嘗試，也有客人詢問餐廳是否會再推出其他夏季限定甜品。

鄧貴興認為，高溫雖然影響部分民眾的外出意願，卻也改變消費習慣，帶動冰飲、甜品及清爽料理的需求。餐廳也會配合季節調整菜單，以滿足顧客口味。

業者預期，只要炎熱天氣持續，冰品、冷飲及消暑甜點仍可望維持買氣。民眾外出時則應注意補充水分，避免長時間曝曬；若出現頭暈、噁心等疑似中暑症狀，應盡快前往陰涼處休息，必要時就醫。

精華 FAQ

  • 高溫使民眾減少戶外活動，卻帶動法拉盛冰品、甜湯、冷飲與季節限定甜點熱銷，外送訂單也同步上升，顯示消費者轉向室內消暑與外送模式。

  • 陳豆花近兩周顧客明顯增加，店內一度座無虛席，熱門品項以冰豆花和其他冰甜品為主。許多年輕客人專程上門吃冰、吹冷氣，外送平台訂單也比平時增加。

  • 敦城海鮮酒家表示，近兩周甜品及冰品類港點銷量約增3成，許多客人用餐後會加點甜品消暑。餐廳也推出季節限定的絲瓜盅，提供更清爽的夏季選擇。

法拉盛 熱浪 紐約市

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