劉曉波逝世9周年 中央公園追思活動

紐約公民團體7月13日在中央公園內的劉曉波紀念長椅處舉辦活動，悼念劉曉波逝世九周年。(記者許君達／攝影)

7月13日是曾獲諾貝爾 和平獎的中國民主倡導者劉曉波的忌日，紐約公民團體中國人權(HRIC)、人道中國和中國行動當日傍晚在曼哈頓中央公園 內的劉曉波紀念長椅處舉辦悼念活動，紀念劉曉波逝世九周年。

劉曉波1984年在中國著名學府北京師範大學任教、1988年獲文學博士學位。次年北京爆發大規模民主運動，當時正在美國留學的劉曉波中斷學業回到北京，在天安門廣場發起絕食抗議行動，後被譽為「天安門四君子」之一。六四屠殺後，民主運動被鎮壓，劉曉波在中國又曾多次因參與政治運動而遭受打壓或監禁，但他一直拒絕流亡。2008年，劉曉波起草旨在呼籲中國進行政治改革、保護人權的「零八憲章」，並發起聯署行動，遭當局逮捕，後以「煽動顛覆國家政權」的罪名被判處11年監禁。2017年7月13日，身患癌症的劉曉波在獄中過世。

2010年，挪威諾貝爾獎委員會宣布，將當年的和平獎頒給劉曉波，以表彰他為爭取中國人權所做的長期非暴力抗爭。在頒獎典禮上，主辦方為因身陷囹圄而無法前往領獎的劉曉波擺放了一把空椅子，「空椅子」後來也成為紀念劉曉波的經典意象。2023年，「中國人權」在紐約中央公園捐獻了一張銘刻有劉曉波生前名言「表達自由，人權之基，人性之本，真理之母」的公共長椅，以示紀念。這張位於公園西側96街附近的長椅也成為全美唯一一處有關劉曉波的公共紀念物。

當晚的紀念活動上，部分參與者向公園內的路人發放傳單，介紹這位獲得首個諾貝爾獎的中國人。一名發言者分享她在中國三年封控期內的經歷，並表示，在體驗過中國極權統治的傲慢與草菅人命後，重讀劉曉波的著作，讓她真正讀懂了劉曉波終其一生所追求的東西。主持人王涵表示，在中國的民主鬥士中，劉曉波具有一種獨特的理想主義氣質，他拒絕離開、選擇成為烈士，還在面臨審判時喊出「我沒有敵人，也沒有仇恨」的宣言，這種奮不顧身、以愛化恨的精神如今仍然感動並激勵著追求自由、民主和憲政的青年世代。