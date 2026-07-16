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劉曉波逝世9周年 中央公園追思活動

記者許君達／紐約報導
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紐約公民團體7月13日在中央公園內的劉曉波紀念長椅處舉辦活動，悼念劉曉波逝世九周...
紐約公民團體7月13日在中央公園內的劉曉波紀念長椅處舉辦活動，悼念劉曉波逝世九周年。(記者許君達／攝影)

7月13日是曾獲諾貝爾和平獎的中國民主倡導者劉曉波的忌日，紐約公民團體中國人權(HRIC)、人道中國和中國行動當日傍晚在曼哈頓中央公園內的劉曉波紀念長椅處舉辦悼念活動，紀念劉曉波逝世九周年。

劉曉波1984年在中國著名學府北京師範大學任教、1988年獲文學博士學位。次年北京爆發大規模民主運動，當時正在美國留學的劉曉波中斷學業回到北京，在天安門廣場發起絕食抗議行動，後被譽為「天安門四君子」之一。六四屠殺後，民主運動被鎮壓，劉曉波在中國又曾多次因參與政治運動而遭受打壓或監禁，但他一直拒絕流亡。2008年，劉曉波起草旨在呼籲中國進行政治改革、保護人權的「零八憲章」，並發起聯署行動，遭當局逮捕，後以「煽動顛覆國家政權」的罪名被判處11年監禁。2017年7月13日，身患癌症的劉曉波在獄中過世。

2010年，挪威諾貝爾獎委員會宣布，將當年的和平獎頒給劉曉波，以表彰他為爭取中國人權所做的長期非暴力抗爭。在頒獎典禮上，主辦方為因身陷囹圄而無法前往領獎的劉曉波擺放了一把空椅子，「空椅子」後來也成為紀念劉曉波的經典意象。2023年，「中國人權」在紐約中央公園捐獻了一張銘刻有劉曉波生前名言「表達自由，人權之基，人性之本，真理之母」的公共長椅，以示紀念。這張位於公園西側96街附近的長椅也成為全美唯一一處有關劉曉波的公共紀念物。

當晚的紀念活動上，部分參與者向公園內的路人發放傳單，介紹這位獲得首個諾貝爾獎的中國人。一名發言者分享她在中國三年封控期內的經歷，並表示，在體驗過中國極權統治的傲慢與草菅人命後，重讀劉曉波的著作，讓她真正讀懂了劉曉波終其一生所追求的東西。主持人王涵表示，在中國的民主鬥士中，劉曉波具有一種獨特的理想主義氣質，他拒絕離開、選擇成為烈士，還在面臨審判時喊出「我沒有敵人，也沒有仇恨」的宣言，這種奮不顧身、以愛化恨的精神如今仍然感動並激勵著追求自由、民主和憲政的青年世代。

精華 FAQ

  • 活動於7月13日傍晚在紐約曼哈頓中央公園內、劉曉波紀念長椅旁舉行，由中國人權、 人道中國與中國行動共同主辦，目的是紀念他逝世9周年。

  • 他曾在1989年北京民主運動中參與天安門絕食抗議，之後長期因政治主張遭打壓，仍拒絕流亡；2008年推動零八憲章後被判11年，展現堅持非暴力改革的立場。

  • 這張長椅刻有劉曉波名言，於2023年捐贈設置，並被視為全美唯一一處與劉曉波相關的公共紀念物，也延續了諾貝爾獎空椅子的象徵意涵。

中央公園 諾貝爾

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