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高溫逼人 可樂娜廣場世足英阿大戰直播湧人潮

記者高雲兒／紐約報導
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儘管15日酷熱難耐，皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)仍聚集大批居民，...
儘管15日酷熱難耐，皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)仍聚集大批居民，透過現場架設的大螢幕觀看2026世界盃英格蘭對阿根廷的四強賽。(記者高雲兒／攝影)

紐約15日熱浪滾滾，但儘管酷熱難耐，皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)仍聚集大批居民，透過現場架設的大螢幕觀看2026世界盃英格蘭對阿根廷的四強賽。現場以拉丁裔球迷為主，不少人身穿阿根廷隊藍白球衣，其中也有一名阿根廷華裔從長島特地趕來，與朋友一同感受戶外觀賽氣氛。

皇后區可樂娜及周邊社區有不少拉丁裔居民，當天在直播現場亦以支持阿根廷的球迷居多。...
皇后區可樂娜及周邊社區有不少拉丁裔居民，當天在直播現場亦以支持阿根廷的球迷居多。(記者高雲兒／攝影)

下午3時開踢前，球迷已陸續進入廣場座位區。有人戴著帽子、手拿飲料，也有人站在樹蔭和帳篷旁避暑。隨著比賽展開，座席及周邊逐漸聚集更多民眾；每當球員攻入禁區或出現射門機會，現場便響起歡呼、掌聲及惋惜聲，路過的居民也不時停下腳步觀看。

皇后區可樂娜及周邊社區有不少拉丁裔居民，當天在直播現場亦以支持阿根廷的球迷居多。...
皇后區可樂娜及周邊社區有不少拉丁裔居民，當天在直播現場亦以支持阿根廷的球迷居多。(記者高雲兒／攝影)

可樂娜及周邊社區有不少拉丁裔居民，當天現場亦以支持阿根廷的球迷居多。有人披著阿根廷國旗，有人穿上國家隊球衣，男女老少坐在摺疊椅上緊盯大螢幕。由於高溫逼人，部分觀眾不時喝水、搧風，或轉移到樹蔭下，但未因此提前離場。

15日下午3時世界盃阿根廷、英國比賽開踢前，球迷已陸續進入可樂娜廣場座位區。(記...
15日下午3時世界盃阿根廷、英國比賽開踢前，球迷已陸續進入可樂娜廣場座位區。(記者高雲兒／攝影)

一位吳姓阿根廷華裔是現場的少數「外來面孔」，他目前居住在長島，當天特地前往可樂娜與友人相約一起看球。相較在家中獨自觀看，他更喜歡與大批球迷共同觀賽的熱鬧氣氛；周圍許多人都支持阿根廷隊，也讓他更能感受到比賽的緊張和投入。

15日下午3時世界盃阿根廷、英國比賽開踢前，球迷已陸續進入可樂娜廣場座位區。(記...
15日下午3時世界盃阿根廷、英國比賽開踢前，球迷已陸續進入可樂娜廣場座位區。(記者高雲兒／攝影)

小吳說，雖然天氣非常炎熱，但難得能在戶外與朋友及其他球迷一起觀看世界盃四強戰，仍覺得值得。他也為阿根廷取勝，晉級決賽高興。

小吳的朋友則表示，世界盃期間難得有免費戶外直播活動，不僅可以和鄰居一起看球，也讓沒有買票或無法前往酒吧的球迷，多了一個聚會選擇。即使天氣炎熱，只要有足球比賽，還是值得到現場感受氣氛。

精華 FAQ

  • 因為當地舉辦免費的世界盃戶外直播活動，民眾可在大螢幕前共同觀賽。即使天氣高溫難耐，仍有許多球迷前來感受現場氣氛。

  • 現場球迷以拉丁裔居民居多，支持阿根廷隊的人數明顯占多數。不少人穿著藍白球衣、披著國旗，隨著比賽進行一起歡呼或惋惜。

  • 他認為在家獨自看球少了熱鬧感，現場與朋友及其他球迷一起觀賽更能感受緊張氛圍。雖然天氣炎熱，但他仍覺得這趟到場非常值得。

阿根廷 皇后區 華裔

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