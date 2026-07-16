熱浪致皇后區近萬戶停電 孟昭文促愛迪生電費抵免
紐約市遭遇今年首波熱浪侵襲期間，皇后區西南部近萬戶居民一度飽受停電影響。代表皇后區的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)與米克斯(Gregory Meeks)13日聯名致函紐約愛迪生電力公司(Con Edison)，要求公司除受理食物及藥品損失索賠外，應主動向受影響用戶提供帳單抵免，補償居民因停電所承受的不便與損失。
信函指出，本月初紐約遭逢「熱穹」(heat dome)高溫天氣期間，數千名皇后區居民在酷暑下失去電力供應，無法使用冷氣，也難以保存食物與需冷藏的藥品，部分民眾甚至面臨中暑風險。
兩位議員表示，在生活成本與公用事業費用持續攀升之際，居民不應再為此次停電承擔額外負擔。他們認為，受影響客戶應獲得電費抵免，而非僅依賴事後提出索賠申請。
這次停電發生於7月3日晚間，當時愛迪生公司表示，由於極端高溫及用電需求暴增，設備出現故障風險，為避免更大範圍停電，暫時切斷皇后區霍華德灘(Howard Beach)、歐松公園(Ozone Park)、里奇蒙丘(Richmond Hill)及南歐松公園(South Ozone Park)約9800至1萬戶住宅與商業用戶的供電。
對於議員的要求，愛迪生公司回應表示，因停電造成食品腐壞或處方藥損失的客戶，可透過公司網站提出理賠申請。公司將依停電時間、事故原因及相關規定逐案審核是否符合補償資格；若停電是因暴風雨等公司無法控制因素造成，則可能不符合賠償條件。受影響客戶須於停電發生30天內提出申請。
不過，孟昭文與米克斯認為，居民不應自行承擔此次供電中斷帶來的損失，呼籲愛迪生主動向所有受影響客戶提供電費折抵，以展現企業對社區的責任。
停電發生於7月3日晚間，當時愛迪生為避免更大範圍故障，切斷霍華德灘、歐松公園、里奇蒙丘及南歐松公園等地約9800至1萬戶供電。 兩位議員認為，居民在熱浪停電下失去冷氣，食物與處方藥也可能受損，生活成本又持續上升，因此不該再自行承擔損失，應獲主動帳單抵免。 愛迪生表示，食品腐壞或處方藥損失可透過網站申請理賠，並依停電時間、事故原因與規定逐案審核，受影響者需在30天內提出申請。
精華 FAQ
停電發生於7月3日晚間，當時愛迪生為避免更大範圍故障，切斷霍華德灘、歐松公園、里奇蒙丘及南歐松公園等地約9800至1萬戶供電。
兩位議員認為，居民在熱浪停電下失去冷氣，食物與處方藥也可能受損，生活成本又持續上升，因此不該再自行承擔損失，應獲主動帳單抵免。
愛迪生表示，食品腐壞或處方藥損失可透過網站申請理賠，並依停電時間、事故原因與規定逐案審核，受影響者需在30天內提出申請。
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