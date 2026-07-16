香港龍舟節 逾180支隊伍8/8競渡

第36屆紐約香港龍舟節點睛醒龍，逾180支隊伍8月競渡。(記者劉梓祁／攝影)

第36屆紐約香港 龍舟節15日在曼哈頓 哈德遜城市廣場(Hudson Yards)舉行龍舟點睛暨啟動儀式，透過道教祈福、傳統武術表演及龍舟展示，為8月8日至9日在皇后區 法拉盛草原可樂娜公園舉行的年度賽事揭幕；主辦單位表示，今年預計有超過180支隊伍參賽。

主辦方表示，點睛象徵「喚醒」龍舟，並為參賽隊伍及社區祈求平安、好運與成功。紐約香港龍舟節組委會主席萬三權表示，龍舟節今年邁入第36屆，主辦方將配合美國建國250周年，安排相關紀念活動及特別邀請賽。他指出，1986年，當時的香港旅遊協會向北美多座城市送出十多艘木製龍舟，對北美龍舟運動的發展具有重要意義；今年也將設置專題展覽，回顧這段近40年的歷史。

萬三權說，今年賽事除常規競賽外，還包括贊助商邀請賽、企業邀請賽、慈善賽及新增組別；陸上活動則安排多場舞台演出，涵蓋中華傳統歌舞、現代及國際表演；美食區將再次設置香港街頭小吃專區，並有多輛餐車進駐；現場亦將設非營利組織及政府機構攤位，介紹社區項目與公共服務。

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智表示，經貿處自龍舟節創辦以來一直參與並支持活動，很高興透過紐約的賽事展示香港的龍舟文化。她說，龍舟運動除競技性外，也承載凝聚人心、促進交流的文化精神；她本人今年亦首次參加龍舟訓練，感受到賽事所展現的團隊合作與體育精神。

何美智表示，今年適逢美國建國250周年，龍舟節將加入特別紀念內容，也希望民眾除欣賞賽事與節慶活動外，能了解點睛、祈福等傳統文化元素。

賽事將於8月8日及9日在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的草原湖(Meadow Lake)舉行，民眾可搭乘地鐵7號線前往大都會球場—威利點(Mets-Willets Point)站，主辦方屆時將安排接駁交通前往會場。