我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

香港龍舟節 逾180支隊伍8/8競渡

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第36屆紐約香港龍舟節點睛醒龍，逾180支隊伍8月競渡。(記者劉梓祁／攝影)
第36屆紐約香港龍舟節點睛醒龍，逾180支隊伍8月競渡。(記者劉梓祁／攝影)

第36屆紐約香港龍舟節15日在曼哈頓哈德遜城市廣場(Hudson Yards)舉行龍舟點睛暨啟動儀式，透過道教祈福、傳統武術表演及龍舟展示，為8月8日至9日在皇后區法拉盛草原可樂娜公園舉行的年度賽事揭幕；主辦單位表示，今年預計有超過180支隊伍參賽。

主辦方表示，點睛象徵「喚醒」龍舟，並為參賽隊伍及社區祈求平安、好運與成功。紐約香港龍舟節組委會主席萬三權表示，龍舟節今年邁入第36屆，主辦方將配合美國建國250周年，安排相關紀念活動及特別邀請賽。他指出，1986年，當時的香港旅遊協會向北美多座城市送出十多艘木製龍舟，對北美龍舟運動的發展具有重要意義；今年也將設置專題展覽，回顧這段近40年的歷史。

萬三權說，今年賽事除常規競賽外，還包括贊助商邀請賽、企業邀請賽、慈善賽及新增組別；陸上活動則安排多場舞台演出，涵蓋中華傳統歌舞、現代及國際表演；美食區將再次設置香港街頭小吃專區，並有多輛餐車進駐；現場亦將設非營利組織及政府機構攤位，介紹社區項目與公共服務。

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智表示，經貿處自龍舟節創辦以來一直參與並支持活動，很高興透過紐約的賽事展示香港的龍舟文化。她說，龍舟運動除競技性外，也承載凝聚人心、促進交流的文化精神；她本人今年亦首次參加龍舟訓練，感受到賽事所展現的團隊合作與體育精神。

何美智表示，今年適逢美國建國250周年，龍舟節將加入特別紀念內容，也希望民眾除欣賞賽事與節慶活動外，能了解點睛、祈福等傳統文化元素。

賽事將於8月8日及9日在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的草原湖(Meadow Lake)舉行，民眾可搭乘地鐵7號線前往大都會球場—威利點(Mets-Willets Point)站，主辦方屆時將安排接駁交通前往會場。

精華 FAQ

  • 啟動儀式於15日在曼哈頓哈德遜城市廣場舉行，正式賽事則安排在8月8日至9日，地點是皇后區法拉盛草原可樂娜公園的草原湖。

  • 主辦方預計今年將有超過180支隊伍參賽，除常規競賽外，還包含贊助商邀請賽、企業邀請賽、慈善賽，以及今年新增的組別。

  • 現場將有道教點睛祈福、武術表演、舞台歌舞、美食區與香港街頭小吃專區，也設有非營利組織和政府機構攤位，並加入美國建國250周年紀念展覽。

香港 皇后區 曼哈頓

上一則

林肯中心中國藝術周 7/22起登場 戶外活動全免費

下一則

紐約生存手冊／野火煙霾、熱浪夾擊 勿在戶外逗留太久
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

第23屆美國華裔小姐競選總決賽「視帝」陳山聰與佳麗同場飆演技

第23屆美國華裔小姐競選總決賽「視帝」陳山聰與佳麗同場飆演技
城鎮傳真／洛杉磯蓮花節 亞裔文化盛宴

城鎮傳真／洛杉磯蓮花節 亞裔文化盛宴
哈岡居民促進委員會 4日舉辦國慶遊行、嘉年華會

哈岡居民促進委員會 4日舉辦國慶遊行、嘉年華會
角聲攜手15間教會 推出「真光傳城」60場教會佈道系列活動

角聲攜手15間教會 推出「真光傳城」60場教會佈道系列活動

熱門新聞

一名氣象學家預測，2026-27年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋╱攝影)

氣象學家稱 紐約或將迎接十年來「最嚴酷」冬季

2026-07-13 18:13
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
民眾若收到紐約州健保市場或保險公司的郵件、簡訊、電郵通知，應儘快查看並更新資料。(美聯社)

白卡新規將上路 沒工作恐失健保

2026-07-12 07:21
紐約中文媒體集團「大紀元時報」前財務長關衛東被控洗錢6700萬元，日前在紐約南區聯邦法院認罪。圖為位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院。(路透)

洗錢6700萬 「大紀元時報」前財務長認罪

2026-07-12 14:53
調查指，五大區內華裔家庭的淨資產中位數最高，達到32萬元。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州近半數家庭入不敷出 華裔家庭淨資產中位數最高

2026-07-09 12:44
賓州州警F隊風化與緝毒組於7日逮捕49歲女子王金薇(圖中女子)。(克林頓郡地方檢察官辦公室提供)

紐約華女涉賣淫案被捕並遭ICE拘押 州警：未來數周將逮捕多名買春男

2026-07-10 13:59

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受