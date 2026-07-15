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張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版 曼哈頓將重映

記者劉梓祁／紐約報導
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張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

香港導演關錦鵬執導、張曼玉主演的經典電影「阮玲玉」(Center Stage)，將以35周年4K修復版重返紐約大銀幕，8月7日(周五)至13日(周四)在曼哈頓「電影沙龍」(Film Forum)上映；關錦鵬並將親臨開幕周末活動，與影迷見面。

電影沙龍表示，「阮玲玉」是香港新浪潮代表導演關錦鵬的重要作品，以被譽為「中國葛麗泰·嘉寶(Greta Garbo)」的上海默片名伶阮玲玉為主角，由張曼玉飾演這位傳奇女星。影片以非傳統傳記片手法，交織華麗年代劇、檔案影像，以及張曼玉對阮玲玉身影與遺產的紀錄式凝視，呈現一名銀幕巨星在名聲、愛情與輿論壓力之間走向悲劇的人生。

阮玲玉以細膩動人的表演成為1930年代中國影壇代表人物，但其私生活長期遭上海小報窺探與攻擊，人生逐漸與她銀幕上的悲情角色相互映照，最終於24歲自盡。電影透過關錦鵬冷靜而多層次的敘事，以及張曼玉內斂而強烈的演出，重構這位早逝女星的藝術生命與時代困境。

「阮玲玉」1991年底於台北金馬影展世界首映，並獲最佳攝影、最佳女主角及評審團特別獎；其後於柏林國際影展等多個國際影展放映，張曼玉並憑該片獲柏林影展最佳女演員銀熊獎。該片也被影評人視為關錦鵬生涯代表作之一，張曼玉則因本片進一步奠定其國際影壇地位。

除張曼玉外，影片演員還包括梁家輝、秦漢、劉嘉玲、吳啟華、葉童及李子雄等。影片為1991年香港作品，片長154分鐘，以粵語及國語發音，配英文字幕。

關錦鵬出生於香港，早年於香港無線電視開展影像工作，並與多位香港新浪潮導演共同成長。他的作品常關注性別、情感與身分認同議題，代表作包括「胭脂扣」(Rouge)、「人在紐約」(Full Moon in New York)、「阮玲玉」及「藍宇」(Lan Yu)等。其中「胭脂扣」曾獲1988年香港電影金像獎最佳電影及最佳導演，「藍宇」則為他贏得金馬獎最佳導演。

張曼玉則被視為亞洲影壇最具代表性的女演員之一。她早年因「警察故事」系列獲得關注，後在王家衛導演處女作「旺角卡門」(As Tears Go By)中展現表演潛力，並陸續主演「阿飛正傳」、「東邪西毒」、「花樣年華」及「2046」等作品。「阮玲玉」被視為她由香港影星走向國際影壇的重要轉折之一；其後她又憑2004年電影「清潔」(Clean)獲坎城影展最佳女演員，成為首位獲該獎的亞洲女演員。

查詢場次與購票可瀏覽Film Forum官網，https://filmforum.org/。

張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Mo...
張曼玉代表作「阮玲玉」4K修復版曼哈頓重映，香港導演關錦鵬親臨。(Film Movement提供)

精華 FAQ

  • 這部經典港片將於8月7日到13日在曼哈頓的Film Forum放映，並以35周年4K修復版形式重返紐約大銀幕，讓觀眾重新欣賞其影像魅力。

  • 關錦鵬不僅是影片導演，也將親臨開幕周末活動，與影迷見面交流，為這次4K修復版重映增添重要的現場亮點與紀念意義。

  • 張曼玉在片中以內斂卻強烈的演出詮釋阮玲玉的悲劇人生，影片也助她走向國際影壇，並奠定她日後成為亞洲代表女演員的地位。

香港 張曼玉 曼哈頓

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