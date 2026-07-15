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因應糧食券新規 Lyft供免費乘車代碼緩解求職壓力

記者顏嘉瑩／紐約報導
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網約車平台Lyft與紐約市就業與培訓聯盟合作，為求職者提供價值5萬元的免費乘車券...
網約車平台Lyft與紐約市就業與培訓聯盟合作，為求職者提供價值5萬元的免費乘車券，以解決面試與職訓的通勤阻礙。(記者范航瑜／攝影)

網約車平台Lyft宣布與「紐約市就業與培訓聯盟」(NYCETC)攜手合作，啟動一項全新試辦計畫，專為前往參加面試、職業培訓、就業輔導或第一天上崗的紐約居民，提供免費搭車服務。如今適逢聯邦提高糧食券(SNAP)申請者的工作時數要求，故該計畫希望透過解決求職路上的通勤問題來緩解民眾壓力。

這項名為「就業機會乘車代碼試辦計畫」(Job Access Ride Code Pilot Program)的項目中，Lyft捐贈了價值5萬元的乘車點數，將透過NYCETC旗下超過220家職業發展組織的網絡進行發放。該網絡每年在全市五大區服務超過20萬名紐約人，對象涵蓋求職者、有意轉職者以及面臨就業障礙的群體。

符合資格的參與者無須直接向Lyft申請，而是可以從其目前參與的職訓或就業組織直接領取乘車代碼。

根據自3月1日起生效的聯邦糧食券新規，許多年齡在18至64歲之間、無受撫養親屬的健全成年人，每月須完成至少80小時的工作、職業培訓或志工服務，才能繼續保有糧食補助福利。據相關合作機構估計，全市約有12萬3000名紐約人受到此新規影響，這使得穩定的交通成了確保就業機會、進而保住基本生活福利的關鍵紐帶。

NYCETC執行長莫瑞斯(Gregory J. Morris)在聲明中表示，在紐約居民獲得新工作機會的路上，交通是最頑固且最容易被忽視的隱形壁壘之一；「我們的成員組織每天都在努力為資源匱乏的紐約人對接工作和培訓機會，但往往前往面試的車程本身，就成了阻礙他們前行的絆腳石」。

Lyft資深公共政策經理戴維斯(Tavonia Davis)指出，該試點計畫是基於該公司在全美其他地區支持的類似成功經驗。她強調，不論是為了獲得工作、參加培訓，還是為了滿足聯邦新規定以保住糧食福利，一趟及時的車程往往能決定一個人走向成功還是錯失良機。主辦方表示，若此計畫成效良好，未來將進一步擴大合作規模。

精華 FAQ

  • 主要協助紐約居民前往面試、職業培訓、就業輔導或第一天上崗，特別是有求職或轉職需求、但交通資源不足的人，以降低通勤門檻。

  • Lyft捐贈了價值5萬元的乘車點數，並透過NYCETC旗下超過220家職業發展組織發放；合資格者不必直接向Lyft申請，而是由合作機構提供代碼。

  • 因聯邦新規要求部分18至64歲無受撫養親屬者每月完成至少80小時工作或培訓，交通便成維持就業與保住糧食福利的關鍵，估計影響全市約12萬3000人。

Lyft 糧食券 紐約市

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