我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗「不肯親吻戒指」川普對伊朗開戰20周陷泥沼 軍事外交雙迷航

世界盃／決賽中場休息變30分鐘 閉幕式有湯姆克魯斯

聯合國場邊會 非營利機構推動永續發展國際標準

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由十餘家非營利機構共同主辦的2026永續發展國際標準化論壇近日在紐約聯合國總部舉...
由十餘家非營利機構共同主辦的2026永續發展國際標準化論壇近日在紐約聯合國總部舉行。(記者胡聲橋／攝影)

作為2026聯合國永續發展高級別論壇的場邊會，由十餘家非營利機構共同主辦的2026永續發展國際標準化論壇近日在紐約聯合國總部舉行。會議邀請各國專家集中討論永續發展各領域國際標準化的重要性和迫切性，並展示了中國非營利機構目前在這一領域取得的成就。

這個永續發展國際標準化論壇由北京市光明慈善基金會牽頭(簡稱光明基金會)，聯合中國國際經濟技術合作促進會(簡稱國促會)、北京市民間組織國際交流促進會、香港倍能國際公益研究院和新未來基金會(New Future Foundation Inc.)等十餘家機構共同主辦。

光明基金會理事長李琳在11日舉行的邊會上致辭表示，作為一個扶危濟困的民間公益組織，光明基金會在多年的實踐中體會到，「完善的標準體系能讓發展的方向更明確，行動開展更有序，優秀成果更易推廣，更可量化，可複製，可落地」。舉辦這個邊會，就是希望「搭建起更廣闊的國際化交流平台，匯聚多方智慧，以標準賦能，共同探索可持續發展標準化的可行路徑」。

國促會副理事長郭強在發言中表示，近年來面對氣候變化的挑戰，國促會深入調研，匯聚各方的經驗和努力，成功發布了「綠色低碳型企業評價通則」等團體標準，「標準決定質量，質量塑造未來，國促會願意與各方一道，將今天的智慧和經驗轉化為明天的實踐標準，為構建一個更加公正、綠色和可持續的世界貢獻力量」。

場邊會還就永續發展與國際標準舉行了主題演講，共有將近20名專家發言。可再生能源與永續發展專家紐曼博士(Dr. Lawrence D. Neuman)演講的主題為「標準、創新與全球合作，賦能永續發展」；國際公民社會聯盟FORUS主席布萊克利博士(Dr. Delois Blakely)的演講題目為「通過包容各方的南南合作與三方合作推動永續發展」；肯亞全球事務發展聯盟執行董事奧迪迪(Derrick Ddidi)發言的題目為「永續發展的國際標準化」。

這次場邊會還發布了由國促會制定的「綠色低碳型企業評價通則」、「可持續發展型企業評價通則」和「數據中心綠色能效優化指南」，以展示中國非營利機構在永續發展的國際標準化方面取得的成果。

聯合國經社理事會舉行2026聯合國永續發展高級別政治論壇。(記者胡聲橋／攝影)
聯合國經社理事會舉行2026聯合國永續發展高級別政治論壇。(記者胡聲橋／攝影)

精華 FAQ

  • 論壇作為2026聯合國永續發展高級別論壇的場邊會，在紐約聯合國總部舉行，並邀請各國專家討論永續發展標準化的重要性與迫切性。

  • 論壇由北京市光明慈善基金會牽頭，聯合中國國際經濟技術合作促進會、北京市民間組織國際交流促進會、香港倍能國際公益研究院等十餘家機構共同主辦。

  • 論壇發布了3項標準文件，包括「綠色低碳型企業評價通則」、「可持續發展型企業評價通則」與「數據中心綠色能效優化指南」，展示中國非營利機構在永續發展標準化的進展。

聯合國

上一則

Firstrade歡慶41週年紐約市推出30個站點街頭廣告活動

下一則

毒販在N線地鐵內 舉刀搶劫乘客
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華為揪團進軍NPO 搶全球光通信話語權

華為揪團進軍NPO 搶全球光通信話語權
王毅與丹麥外長會談：合作應是中歐關係的基本面和主基調

王毅與丹麥外長會談：合作應是中歐關係的基本面和主基調
倫敦科技周釋放AI產業新信號 神州光大的價值開始顯現

倫敦科技周釋放AI產業新信號 神州光大的價值開始顯現
多米尼克總理將赴港出席峰會 釋投資入籍合規新信號

多米尼克總理將赴港出席峰會 釋投資入籍合規新信號

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
一名氣象學家預測，2026-27年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋╱攝影)

氣象學家稱 紐約或將迎接十年來「最嚴酷」冬季

2026-07-13 18:13
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
民眾若收到紐約州健保市場或保險公司的郵件、簡訊、電郵通知，應儘快查看並更新資料。(美聯社)

白卡新規將上路 沒工作恐失健保

2026-07-12 07:21
紐約中文媒體集團「大紀元時報」前財務長關衛東被控洗錢6700萬元，日前在紐約南區聯邦法院認罪。圖為位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院。(路透)

洗錢6700萬 「大紀元時報」前財務長認罪

2026-07-12 14:53
調查指，五大區內華裔家庭的淨資產中位數最高，達到32萬元。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州近半數家庭入不敷出 華裔家庭淨資產中位數最高

2026-07-09 12:44

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
眾院通過法案 全年採用日光節約時間不用調鐘

眾院通過法案 全年採用日光節約時間不用調鐘