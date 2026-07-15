聯合國場邊會 非營利機構推動永續發展國際標準

由十餘家非營利機構共同主辦的2026永續發展國際標準化論壇近日在紐約聯合國總部舉行。(記者胡聲橋／攝影)

作為2026聯合國 永續發展高級別論壇的場邊會，由十餘家非營利機構共同主辦的2026永續發展國際標準化論壇近日在紐約聯合國總部舉行。會議邀請各國專家集中討論永續發展各領域國際標準化的重要性和迫切性，並展示了中國非營利機構目前在這一領域取得的成就。

這個永續發展國際標準化論壇由北京市光明慈善基金會牽頭(簡稱光明基金會)，聯合中國國際經濟技術合作促進會(簡稱國促會)、北京市民間組織國際交流促進會、香港倍能國際公益研究院和新未來基金會(New Future Foundation Inc.)等十餘家機構共同主辦。

光明基金會理事長李琳在11日舉行的邊會上致辭表示，作為一個扶危濟困的民間公益組織，光明基金會在多年的實踐中體會到，「完善的標準體系能讓發展的方向更明確，行動開展更有序，優秀成果更易推廣，更可量化，可複製，可落地」。舉辦這個邊會，就是希望「搭建起更廣闊的國際化交流平台，匯聚多方智慧，以標準賦能，共同探索可持續發展標準化的可行路徑」。

國促會副理事長郭強在發言中表示，近年來面對氣候變化的挑戰，國促會深入調研，匯聚各方的經驗和努力，成功發布了「綠色低碳型企業評價通則」等團體標準，「標準決定質量，質量塑造未來，國促會願意與各方一道，將今天的智慧和經驗轉化為明天的實踐標準，為構建一個更加公正、綠色和可持續的世界貢獻力量」。

場邊會還就永續發展與國際標準舉行了主題演講，共有將近20名專家發言。可再生能源與永續發展專家紐曼博士(Dr. Lawrence D. Neuman)演講的主題為「標準、創新與全球合作，賦能永續發展」；國際公民社會聯盟FORUS主席布萊克利博士(Dr. Delois Blakely)的演講題目為「通過包容各方的南南合作與三方合作推動永續發展」；肯亞全球事務發展聯盟執行董事奧迪迪(Derrick Ddidi)發言的題目為「永續發展的國際標準化」。

這次場邊會還發布了由國促會制定的「綠色低碳型企業評價通則」、「可持續發展型企業評價通則」和「數據中心綠色能效優化指南」，以展示中國非營利機構在永續發展的國際標準化方面取得的成果。

聯合國經社理事會舉行2026聯合國永續發展高級別政治論壇。(記者胡聲橋／攝影)