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氣象學家：今年冬季會比往年更嚴酷

記者胡聲橋／紐約報導
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氣象學家預測，2026-2027年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋...
氣象學家預測，2026-2027年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋／攝影)

紐約客可能對剛過去的冬季仍心有餘悸，一位頗有人氣的氣象學家近日稱，早期天氣訊號表明，紐約今年的冬季將比往年更加難過，會出現極度寒冷、大降雪和強風暴，破壞力較大。

獨立氣象學家、熱門頻道「Weatherman Plus」主持人格雷米利翁(Mark Gremillion)報告稱，長期天氣預報的信號表明，即將到來的2026-2027年冬季將出現近十年來最嚴酷的天氣。格雷米利翁表示，預計活躍的氣候模式將導致嚴寒天氣，並造成嚴重的破壞性影響。他在「臉書」(Facebook)上寫道，「今年的冬天將格外嚴酷」。

預計厄爾尼諾現象(El Nino)將推動活躍的亞熱帶噴射氣流橫跨美國東部，並將大量水汽攜帶到北方。格雷米利翁報告稱，來自北極的持續冷空氣與噴射氣流帶來的水汽相遇，將為大範圍的強烈降雪、冰凍和雨夾雪創造理想的環境。

格雷米利翁認為，今年夏末秋初的氣溫可能會低於平均值。但最糟糕的情況可能出現在2027年。格雷米利翁預測，最嚴重、最具破壞性的冬季天氣，預計將在2027年1月和2月達到高峰。

剛過去的2025-2026年紐約市冬天是近11年來最寒冷且降雪量最多的一個冬季。在經歷了前幾年的暖冬後，這個冬季受到極地渦旋(Polar Vortex)的強烈影響，氣溫大幅降至歷史平均水平以下，並伴隨多次強烈暴風雪。

從2025年12月21日至2026年3月20日，⁠曼哈頓中央公園的冬季平均氣溫僅為31.9華氏度，比歷史氣候平均值低了4.3度，創下 2014-2015冬季以來的新低。

同一時期紐約市整體降雪量高達43.4吋，遠遠超過29.8吋的歷史平均水平。1月25日的冬季風暴為紐約市帶來超過1呎的積雪；2月22日的世紀大暴雪在中央公園堆積了19.7吋的驚人雪量，直接被載入史冊，成為紐約市自1869年有紀錄以來第九大降雪事件。

氣象學家預測，2026-2027年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋...
氣象學家預測，2026-2027年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋／攝影)

精華 FAQ

  • 他認為紐約下一個冬季將比往年更嚴酷，可能出現極度寒冷、大降雪與強風暴，且整體破壞力會明顯高於近年冬天。

  • 預報指出，厄爾尼諾可能推動活躍噴射氣流，把水汽帶到美國東部；若與持續南下的北極冷空氣相遇，就容易形成大範圍暴雪、冰凍與雨夾雪。

  • 2025-2026年冬季是紐約市近11年來最冷、降雪最多的一次，中央公園平均氣溫低於歷史值4.3度，累積降雪43.4吋，還出現多次破紀錄暴風雪。

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