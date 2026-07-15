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南亞裔柯鈺潔競選紐約州檢察長 捍衛公共安全

記者高雲兒／紐約報導
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代表共和黨競選紐約州檢察長的南亞裔前聯邦檢察官柯鈺潔受訪表示，她若當選，將以恢復...
代表共和黨競選紐約州檢察長的南亞裔前聯邦檢察官柯鈺潔受訪表示，她若當選，將以恢復公共安全為首要任務，主張修改保釋改革法。(記者高雲兒／攝影)

正代表共和黨競選紐約州檢察長的南亞裔前聯邦檢察官柯鈺潔(Saritha Komatireddy)近日接受本報專訪表示，她若當選，將以恢復公共安全為首要任務，主張修改保釋改革法，允許法官在決定是否羈押時考量被告危險性，並加強打擊暴力犯罪、詐騙及仇恨犯罪，同時關注華人社區關切的ICE執法、霸租、房契盜竊及遊民收容所等議題。

南亞裔母親捍衛子女安全

柯鈺潔生於紐約，父母於1980年代移民來美。她畢業於哈佛大學及哈佛法學院，曾任紐約聯邦檢察官，偵辦恐怖主義、毒品集團、仇恨犯罪及網路犯罪等案件，也曾出任聯邦緝毒局(DEA)幕僚長，並曾獲提名擔任聯邦法官。她表示，自己與丈夫育有四名子女，過去也曾居住在皇后區，希望孩子能在安全的紐約州成長，因此決定投入州檢察長選舉。

談及競選主軸時，已成為共和黨候選人的柯鈺潔表示，她若當選，上任首日將重新調整州檢察長辦公室的工作重點，把公共安全列為最高優先事項，並將更多律師投入刑事起訴。她稱，州檢察長辦公室目前擁有逾700名律師，但直接參與刑事起訴者不足100人。她計畫將約一半律師資源投入犯罪案件，並在地方檢察官拒絕起訴部分案件時介入，或向資源不足的地方檢察官提供支援。

保釋改革是柯鈺潔此次受訪談論最多的議題之一。她表示，現行紐約州法律限制法官在許多案件中的裁量權，即使法官認為被告可能危害社區安全，也往往必須依法將其釋放。

她主張修改保釋法，恢復法官對各類案件的裁量權，並允許法官在決定是否羈押時，把被告是否具有危險性納入考量。她稱，紐約是全美唯一不允許州法院在保釋決定中考量被告危險性的州，而聯邦法院則可以採用這項標準。

她以近期皇后區街頭車聚滋事案件為例指出，涉案者被捕後當日獲釋，承審法官更公開表示「雙手被綁住」，即使認為被告具有危險性，也無法依法羈押。

柯鈺潔也提到，一名涉嫌向布碌崙及皇后區教堂和商家投擲燃燒裝置的男子，此前曾因持斧及持刀威脅他人被捕，卻兩度於同日獲釋，最終由聯邦檢察機關介入拘押。她認為，現行「逮捕即釋放」制度不僅增加暴力犯罪，也可能加劇仇恨犯罪風險。

加強打擊詐騙、犯罪集團

柯鈺潔表示，目前信用卡詐騙、電子福利轉帳卡(EBT)盜刷、簡訊及投資詐騙等案件，許多涉及跨州甚至跨國犯罪集團，地方檢察官往往難以獨力偵辦，州檢察長應積極介入協調執法。

她指出，自己曾偵辦網路犯罪案，目前也在哥倫比亞大學法學院教授網路犯罪課程，希望把相關經驗運用在打擊有組織詐騙犯罪上。她並批評州府在政府合約、醫療補助及公共資金管理方面缺乏監督，認為州檢察長應追查其中可能存在的欺詐、浪費及利益輸送。

ICE應聚焦犯罪而非移民

針對近期聯邦移民暨海關執法局(ICE)執法引發皇后區華人及其他移民社區憂慮，柯鈺潔表示，相關問題的核心不是移民，而是犯罪。她支持遣返在美非法居留且犯下暴力罪行者，並主張州府與聯邦部門合作，在相關人士獲釋時，直接於監獄或司法設施完成移交。

至於沒有犯罪紀錄、長期工作並納稅的無證移民，她表示，執法資源應集中在暴力罪犯及「最危險者」，不應戴有色眼鏡看待所有移民。

精華 FAQ

  • 她表示上任首日就會把公共安全列為最高優先事項，調整州檢察長辦公室工作重心，增加投入刑事起訴的人力，並在地方檢方不願或無力處理時主動介入支援。

  • 柯鈺潔主張恢復法官對各類案件的裁量權，允許在決定是否羈押時考量被告危險性。她認為現行制度過度限制法官，導致部分高風險被告可能被迫當日釋放。

  • 她認為核心不在移民身分，而在是否涉及犯罪，支持遣返在美非法居留且犯暴力罪行者，也主張把執法資源集中於最危險者，避免對無犯罪紀錄的移民一概而論。

紐約州 亞裔 ICE

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