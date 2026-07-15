南亞裔柯鈺潔競選紐約州檢察長 捍衛公共安全
正代表共和黨競選紐約州檢察長的南亞裔前聯邦檢察官柯鈺潔(Saritha Komatireddy)近日接受本報專訪表示，她若當選，將以恢復公共安全為首要任務，主張修改保釋改革法，允許法官在決定是否羈押時考量被告危險性，並加強打擊暴力犯罪、詐騙及仇恨犯罪，同時關注華人社區關切的ICE執法、霸租、房契盜竊及遊民收容所等議題。
南亞裔母親捍衛子女安全
柯鈺潔生於紐約，父母於1980年代移民來美。她畢業於哈佛大學及哈佛法學院，曾任紐約聯邦檢察官，偵辦恐怖主義、毒品集團、仇恨犯罪及網路犯罪等案件，也曾出任聯邦緝毒局(DEA)幕僚長，並曾獲提名擔任聯邦法官。她表示，自己與丈夫育有四名子女，過去也曾居住在皇后區，希望孩子能在安全的紐約州成長，因此決定投入州檢察長選舉。
談及競選主軸時，已成為共和黨候選人的柯鈺潔表示，她若當選，上任首日將重新調整州檢察長辦公室的工作重點，把公共安全列為最高優先事項，並將更多律師投入刑事起訴。她稱，州檢察長辦公室目前擁有逾700名律師，但直接參與刑事起訴者不足100人。她計畫將約一半律師資源投入犯罪案件，並在地方檢察官拒絕起訴部分案件時介入，或向資源不足的地方檢察官提供支援。
保釋改革是柯鈺潔此次受訪談論最多的議題之一。她表示，現行紐約州法律限制法官在許多案件中的裁量權，即使法官認為被告可能危害社區安全，也往往必須依法將其釋放。
她主張修改保釋法，恢復法官對各類案件的裁量權，並允許法官在決定是否羈押時，把被告是否具有危險性納入考量。她稱，紐約是全美唯一不允許州法院在保釋決定中考量被告危險性的州，而聯邦法院則可以採用這項標準。
她以近期皇后區街頭車聚滋事案件為例指出，涉案者被捕後當日獲釋，承審法官更公開表示「雙手被綁住」，即使認為被告具有危險性，也無法依法羈押。
柯鈺潔也提到，一名涉嫌向布碌崙及皇后區教堂和商家投擲燃燒裝置的男子，此前曾因持斧及持刀威脅他人被捕，卻兩度於同日獲釋，最終由聯邦檢察機關介入拘押。她認為，現行「逮捕即釋放」制度不僅增加暴力犯罪，也可能加劇仇恨犯罪風險。
加強打擊詐騙、犯罪集團
柯鈺潔表示，目前信用卡詐騙、電子福利轉帳卡(EBT)盜刷、簡訊及投資詐騙等案件，許多涉及跨州甚至跨國犯罪集團，地方檢察官往往難以獨力偵辦，州檢察長應積極介入協調執法。
她指出，自己曾偵辦網路犯罪案，目前也在哥倫比亞大學法學院教授網路犯罪課程，希望把相關經驗運用在打擊有組織詐騙犯罪上。她並批評州府在政府合約、醫療補助及公共資金管理方面缺乏監督，認為州檢察長應追查其中可能存在的欺詐、浪費及利益輸送。
ICE應聚焦犯罪而非移民
針對近期聯邦移民暨海關執法局(ICE)執法引發皇后區華人及其他移民社區憂慮，柯鈺潔表示，相關問題的核心不是移民，而是犯罪。她支持遣返在美非法居留且犯下暴力罪行者，並主張州府與聯邦部門合作，在相關人士獲釋時，直接於監獄或司法設施完成移交。
至於沒有犯罪紀錄、長期工作並納稅的無證移民，她表示，執法資源應集中在暴力罪犯及「最危險者」，不應戴有色眼鏡看待所有移民。
她表示上任首日就會把公共安全列為最高優先事項，調整州檢察長辦公室工作重心，增加投入刑事起訴的人力，並在地方檢方不願或無力處理時主動介入支援。 柯鈺潔主張恢復法官對各類案件的裁量權，允許在決定是否羈押時考量被告危險性。她認為現行制度過度限制法官，導致部分高風險被告可能被迫當日釋放。 她認為核心不在移民身分，而在是否涉及犯罪，支持遣返在美非法居留且犯暴力罪行者，也主張把執法資源集中於最危險者，避免對無犯罪紀錄的移民一概而論。
精華 FAQ
她表示上任首日就會把公共安全列為最高優先事項，調整州檢察長辦公室工作重心，增加投入刑事起訴的人力，並在地方檢方不願或無力處理時主動介入支援。
柯鈺潔主張恢復法官對各類案件的裁量權，允許在決定是否羈押時考量被告危險性。她認為現行制度過度限制法官，導致部分高風險被告可能被迫當日釋放。
她認為核心不在移民身分，而在是否涉及犯罪，支持遣返在美非法居留且犯暴力罪行者，也主張把執法資源集中於最危險者，避免對無犯罪紀錄的移民一概而論。
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