紐約生存手冊／夏季電費飆升 專家分享省錢祕訣

今夏熱浪頻襲紐約市，家戶冷氣全速運轉，電費帳單恐將隨之暴增。(記者馬璿／攝影)

今夏熱浪頻襲紐約市 ，家戶冷氣全速運轉，電費帳單隨之暴增，逾七成五夏季用電來自冷氣，360萬聯合愛迪生(Con Edison)用戶恐面臨帳單高漲。專家提醒，電費由供電、輸配電兩部分組成，用戶可貨比三家、加裝隔熱設施、定期保養冷氣以節省開支，低收入 戶並可申請補助減輕負擔。

能源公司「Every Electric」執行長王安德魯(Andrew Wang)表示，國慶長周末的熱浪期間，全市住宅逾七成五用電來自冷氣機。而本周另一波熱浪即將來襲，恐怕將讓聯合愛迪生360萬用戶恐再迎高額帳單。非營利組織「紐約州 公共事業法律計畫」政策經理唐納森(Ian Donaldson)說，許多人往往等到帳單寄達才驚覺熱浪的代價，這也是帳單常令人措手不及的原因。

電費帳單分為「供電費」與「輸配電費」兩部分。供電費按用電量計費，聯合愛迪生等電力公司本身不發電，僅按成本轉嫁，不加價。輸配電費則用於維護電網設施，並經州公共服務委員會核准費率。專家建議，用戶可貨比三家，改選第三方能源服務公司(ESCO)以爭取較低電價，或加入「社區太陽能計畫」，即使住處無太陽能板，仍可享電費抵扣。

能源可負擔性協會(AEA)技術服務主任諾倫(Heather Nolen)建議，選購具「能源之星」認證、且英制熱單位(BTU)與房間坪數相符的機型，並每月清潔濾網。窗型冷氣周圍如有縫隙透光，應以泡棉膠條密封，以免冷氣外洩。

此外，遮光窗簾、吊扇逆時針轉動、拔除不用家電插頭等居家小改變，也能有效降溫省電。剛從南卡羅來納州搬到阿斯托里亞(Astoria)的克魯爾(Tyler Crull)說，拉上遮光窗簾後，即使不開冷氣，房間也能維持在華氏74度左右，電費因此從約310元降至250元。

符合資格的低收入用戶可透過「能源可負擔性計畫」及「強化能源可負擔性計畫」申請月費折扣。欠費者可與聯合愛迪生協商分期付款，州法並禁止在極端高溫期間因欠費斷電。紐約州並將透過10億元補助計畫，向民眾發放最高200元支票，協助分擔能源帳單。