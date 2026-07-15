黃友興、華裔美國退伍軍人會座談 聚焦福利、華埠發展

紐約市議員黃友興(中)日前應邀前往紐約華裔美國退伍軍人會，與退伍軍人及社區人士座談，針對退伍軍人福利、公共安全、住房政策及華埠發展等議題交換意見。(黃友興辦公室提供)

紐約市議員黃友興 (Phil Wong)日前應邀出席紐約華裔 美國退伍軍人會(American Legion Kim Lau Post 1291)座談會，與退伍軍人及社區人士就退伍軍人福利、公共安全、住房政策、華埠 發展及市政議題交換意見。

黃友興表示，他在市議會擔任退伍軍人、財政、交通、教育及公共安全等委員會委員，希望透過相關委員會工作，推動改善退伍軍人服務、提升公共安全，並確保市府資源有效運用。

退伍軍人服務是座談重點之一。黃友興指出，不少退伍軍人仍不清楚可申請的福利與資源，市府應加強與退伍軍人團體及社區組織合作，協助退伍軍人取得醫療、就業、住房及心理健康等服務。他也表示，將持續爭取增加紐約市退伍軍人服務局(Department of Veterans' Services)預算，擴大相關服務。

公共安全方面，與會者關切非法電動自行車及電動滑板車問題。黃友興表示，支持透過登記及識別制度強化管理，提高使用者責任，保障行人及駕駛安全。

談到華埠未來發展，黃友興表示，交通改善及都市更新應兼顧社區需求與歷史文化保存，並持續支持保護華裔軍人忠烈坊等具有歷史意義的地標。

住房政策也是討論焦點。黃友興認為，增加住宅供應固然重要，但應兼顧可負擔住房及社區既有特色，避免發展失衡。

座談最後開放民眾提問，內容涵蓋退伍軍人福利、住房、遊民、交通及市府預算等議題。黃友興並鼓勵更多華裔居民參與社區事務及公共政策討論，共同推動社區發展。

紐約市議員黃友興(右)於座談會前與紐約華裔美國退伍軍人會成員交流，感謝退伍軍人長期服務國家及貢獻社區。(黃友興辦公室提供)