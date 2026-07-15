法拉盛市政廳8月美國珍寶展 秀國徽瓷器…500藏品

「美國珍寶展」部分展品。(主辦方提供)

為慶祝美國建國250周年，皇后區法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)將於8月1日至10日舉辦「美國珍寶展」，展出約500件與美國歷史、文化及藝術相關的藏品，包括油畫、雕塑、版畫、掛毯、瓷器、銀器、水晶及藝術玻璃等。

展覽由穆瑞山藝術博物館(Murray Hill Art Museum)承辦、紐約當代藝術集團協辦。重點展品包括喬治華盛頓和林肯總統的19世紀銅版肖像畫，以及一件帶有美國國徽和玫瑰圖案的大型瓷器。主辦方稱，該瓷器直徑約33公分，底部帶有「大清乾隆年製」款識，與19世紀中美交流歷史有關。

現場還將展出美國畫家懷斯名作「克里斯蒂娜的世界」的石版畫，以及薩金特、霍普、歐姬芙、德庫寧、安迪·沃荷和巴斯奎特等藝術家的版畫作品。歐洲藝術部分則涵蓋達文西、米開朗基羅、拉斐爾、畢卡索、馬蒂斯、梵谷、達利及米羅等藝術家的相關作品。

其他藏品包括早期中美茶葉貿易使用的大型紅色茶葉桶、緬因州波特蘭港口模型、原住民舞蹈樂器、卡特總統競選海報、美國詩人羅伯特弗羅斯特雕像，以及沃爾特惠特曼「草葉集」的早期版本。

展覽也將呈現多件與華人及中美交流有關的作品，包括中國畫家王治平創作的「科羅拉多大峽谷」大型油畫、鄧小平油畫肖像，以及已故華裔詩人、畫家嚴力的油畫作品。

此外，現場還有歐洲中世紀及法國巴洛克、洛可可風格藝術掛毯，以及銀器、瓷器、穆拉諾玻璃、施華洛世奇水晶藝術品和紅珊瑚標本等。約500件藏品將在十天展期內分批、分類展出，部分展品開放銷售。

展覽時間為8月1日(周六)至10日(周一)，每日上午11時至下午5時；地點為法拉盛市政廳，地址：法拉盛北方大道137-35號。查詢可致電(347)667-9818。

「美國珍寶展」部分展品。(主辦方提供)