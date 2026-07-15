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曼哈頓退伍軍人症疫情趨緩 逾半患者出院

記者顏潔恩／紐約報導
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紐約市衛生部門通報，曼哈頓上東城爆發的退伍軍人症疫情，當前已有183座冷卻塔完成...
紐約市衛生部門通報，曼哈頓上東城爆發的退伍軍人症疫情，當前已有183座冷卻塔完成檢測，其中76棟建築須立即消毒。(記者許君達／攝影)

紐約市衛生局通報14日通報，發生在曼哈頓上東城的退伍軍人症疫情，目前已進入調查的第12天；當前已有183座冷卻塔完成檢測，共76棟建築須立即消毒。

市衛生局局長馬丁(Alister F. Martin)表示，所有被列為可能感染源的183座冷卻塔都已完成採樣，凡事檢測出呈陽性的建築都收到命令，必須立即排空(Drain)、清洗(Clean)、以及消毒(Disinfect)；而目前共有76棟建築收到這項命令，其中涵蓋所有初步被認定可能存在風險的冷卻塔，他們當中57棟建築已完成清洗與消毒，剩餘19棟將在16日前完成工作。

馬丁也指出，目前疫情已有趨緩跡象，據最新統計，累計確診共有60例，13日僅新增1例；而當前住院患者有15人，已康復出院有34人、無需住院的人為11人，「超過一半曾住院的患者已經回家，這是一個令人鼓舞的訊號」。

不過，衛生局仍將持續密切監測疫情發展，據悉PCR呈陽性不代表一定有活菌，馬丁特別解釋道，這次採用的是兩階段的檢測，第一步是PCR檢測，只能檢測到退伍軍人菌的DNA，意味著可以驗出細菌曾經存在、但無法判斷細菌是否仍然存活；因此目前76棟建築PCR雖呈陽性，並不代表裡面一定存在具有感染力的活菌。

而真正能確認是否有活菌的是第二步則是細菌培養(Culture Test)，但培養結果約需要兩周才能完成；他指出，市府不會等到培養結果才採取行動，在所有冷卻塔呈PCR陽性時便立即完成清洗消毒。

當局也再次呼籲，凡是在疫情影響郵遞區號居住或工作的人，只要出現咳嗽、發燒、呼吸困難、類似流感症狀，都應立即就醫接受檢查。

精華 FAQ

  • 截至最新通報，疫情累計確診60例，13日僅新增1例；目前有15人住院、34人已康復出院，另有11人無需住院，整體情勢顯示已有趨緩跡象。

  • 市衛生局已完成183座可能感染源冷卻塔採樣，凡PCR檢測呈陽性的建築都被要求立即Drain、Clean、Disinfect；目前共有76棟建築接獲命令，其中57棟已完成處置。

  • PCR只能檢出退伍軍人菌的DNA，代表曾有細菌存在，未必仍有活菌；真正確認需靠約2周的培養檢測。不過市府不等待結果，凡PCR陽性就先行清洗消毒。

疫情 曼哈頓 紐約市

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