紐約最熱近100℉ 消暑中心、泳池延長開放 周末轉涼有雨

熱浪襲紐約，目前全市的消暑中心(Cooling Centers)與游泳池也已延長開放時間。(市長辦公室提供)

紐約市 14日起迎來兩周內第二波熱浪 ，並恐將持續整個周間。美國國家氣象局(National Weather Service)已對五大行政區發布高溫警報，自14日上午11時起生效，至15日晚間9時解除，警告「高溫與高濕度可能導致熱傷害」。目前全市的消暑中心(Cooling Centers)與游泳池也已延長開放時間，民眾可透過市府設立的專門網站查詢距離最近的設施。

根據國家氣象局預測，中央公園 14日最高氣溫達94至95℉，體感溫度逼近90度。15日則是本波熱浪最嚴峻的一天，最高氣溫將達98至99℉，體感溫度可能突破100℉，逼近1995年創下的102℉歷史紀錄。16日氣溫仍偏高，約92至93℉，但濕度將略為緩解。氣象頻道表示，熱浪預計17日緩解，最高氣溫降至90℉左右，周末則轉涼且轉雨，最高氣溫落在80℉區間。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市緊急事務管理局(NYC Emergency Management)呼籲市民提前防範。曼達尼表示，這波高溫或許不及本月稍早那樣嚴峻，但仍可能致命。民眾應開始擬定計畫。家中若沒有冷氣，可以前往市內數百處即將開放的降溫中心，或到泳池、噴水淋浴設施消暑。他也呼籲大眾多留意鄰居，尤其是長者等族群。若在戶外看見有人疑似中暑不適，應撥打311請求協助。

市府於14日和15日兩天將如國慶熱浪期間一樣，開放數百處消暑中心，民眾可至finder.nyc.gov/coolingcenters查詢地點或撥打311查詢。五大行政區的LinkNYC資訊站也將提供步行10分鐘內最近降溫中心的路線指引。

約50座市內戶外泳池及公共海灘也將每日開放，泳池開放時間為上午11時至晚間7時，高溫期間奧運級與中型泳池延長開放至晚間8時30分；公共海灘開放時間為上午10時至下午6時。市內並設有噴水淋浴設施，18歲以上成人可至住家附近消防局領取灑水帽，將消防栓安全轉換為灑水器使用，相關地點可上on.nyc.gov/CoolItNYC查詢。

此外，市府也將啟動「紅色代號」外展行動，協助遊民尋求庇護所、降溫中心及基本服務。21輛「COOL廂型車」將提供醫療照護、健康檢查、電解質補充、防曬乳、餐點選項及交通接送服務。民眾可透過訂閱市府緊急通訊系統Notify NYC掌握最新消息，方法為將「NOTIFYNYC」發送簡訊至692-692，或上nyc.gov/beattheheat查詢更多健康安全指引。