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市議會擬立新法 簡化商家開業審批流程

記者許君達／紐約報導
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針對新企業開業前例行檢查過於複雜冗長的問題，市議員莊文怡(前排左四)和市議長梅寧...
針對新企業開業前例行檢查過於複雜冗長的問題，市議員莊文怡(前排左四)和市議長梅寧(前排左五)分別提案，旨在改進這一官僚流程，以減少企業開張前的空耗成本。(記者許君達／攝影)

紐約市議長梅寧(Julie Menin)與包括莊文怡(Susan Zhuang)在內的多名市議員13日在曼哈頓華埠介紹了即將在市議會審議的兩項新提案，兩案均旨在改革紐約市對新開業商家複雜冗長的審批方式，以期為創業者減輕官僚流程帶來的經濟負擔。曼哈頓華埠的小餐飲及零售業眾多，新冠疫情結束後店鋪的轉手速率也較高，部分新入駐的業者表示，開業前的例行檢查和審批過於冗長，導致店鋪在裝修完畢後長時間空轉，對資金周轉構成較大壓力。

由莊文怡提出的「繁文縟節減免提案」(Red Tape Relief Act)，要求市長制定一項統籌計畫，協調各行政部門對新餐飲與托育服務企業的檢查與審批工作，以縮短其開門營業前的空耗時間。此外，「繁文縟節減免提案」還要求市府公開報告新計畫的成效，以促進透明度與問責機制。

梅寧提出的一項預審提案則要求行政部門設立一個四年一度的「法規審查委員會」，負責研究相關的法規是否仍跟得上時代的變化，並針對簡化執照核發、制式檢查以及減少罰款或冗費提出可行性建議。提案要求，該委員會須由一名小企業代表擔任主席，負責審查的部門包括消費者與勞工保護局(DCWP)、衛生局(DOHMH)、樓宇局(DOB)、環境保護局(DEP)、消防局(FDNY)、清潔局(DSNY)和交通局(DOT)。

市議會指出，根據現行規則，在紐約市開設小型企業通常需要獲得樓宇局、消防局、環保局和衛生局的審批，這些部門的審查各自為政，往往需要拖延數月才能完成。在此期間，業者無法開門營業，但已開始承擔房租和稅務等固定成本。根據市經濟發展局(EDC)發布的數據，2025年下半年，全市盡有3500家新企業成立，是過去五年來的最低紀錄；與此同時，有8400家企業在此半年內倒閉。

13日的記者會在剛獲得「餐飲界奧斯卡」詹姆斯·比爾德獎(James Beard Awards)「全美最佳新餐廳」的「Lei」餐酒館內舉辦。該餐館2025年在曼哈頓華埠核心區開張，負責人施安妮(Annie Shi)表示，她管理的四家餐廳，在開業前全都有種種問題，然而當她詢問檢查人員到底哪裡不合格時，卻經常得到「我們也不知道，我們需要評估」的答案。華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，小企業在初始階段的財政壓力最大，而行政當局製造的這種不確定性正是創業者最怕的。

精華 FAQ

  • 兩項提案都針對紐約市新開業商家面臨的繁複審批與漫長檢查流程，目標是縮短開店前空轉時間，減輕房租、稅務與資金周轉壓力。

  • 該提案要求市長制定統籌計畫，協調各行政部門處理新餐飲與托育企業的檢查和審批，並且公開報告新計畫成效，以強化透明度與問責。

  • 提案要求設立每4年運作一次的法規審查委員會，由小企業代表任主席，檢視DCWP、DOHMH、DOB等多局規則，並提出簡化執照、檢查與罰款的建議。

曼哈頓 華埠 梅寧

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